Henry Danger 2014 - 2020 season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Henry Danger
TV Shows
Henry Danger
Seasons
Season 1
Henry Danger
12+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
26 July 2014
Production year
2014
Number of episodes
25
Runtime
9 hours 10 minutes
Series rating
0.0
Rate
7
votes
6.2
IMDb
Write review
"Henry Danger" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Danger Begins
Season 1
Episode 1
26 July 2014
Mo' Danger, Mo' Problems
Season 1
Episode 2
13 September 2014
The Secret Gets Out
Season 1
Episode 3
20 September 2014
Tears of the Jolly Beetle
Season 1
Episode 4
27 September 2014
Substitute Teacher
Season 1
Episode 5
4 October 2014
Jasper Danger
Season 1
Episode 6
18 October 2014
The Space Rock
Season 1
Episode 7
1 November 2014
Birthday Girl Down
Season 1
Episode 8
8 November 2014
Too Much Game
Season 1
Episode 9
15 November 2014
Henry the Man-Beast
Season 1
Episode 10
22 November 2014
Invisible Brad
Season 1
Episode 11
10 January 2015
Spoiler Alert
Season 1
Episode 12
24 January 2015
Let's Make a Steal
Season 1
Episode 13
31 January 2015
Super Volcano
Season 1
Episode 14
7 February 2015
My Phony Valentine
Season 1
Episode 15
14 February 2015
Caved In
Season 1
Episode 16
28 February 2015
Elevator Kiss
Season 1
Episode 17
7 March 2015
Man of the House
Season 1
Episode 18
14 March 2015
Dream Busters
Season 1
Episode 19
21 March 2015
Kid Grounded
Season 1
Episode 20
4 April 2015
Captain Jerk
Season 1
Episode 21
11 April 2015
The Bucket Trap
Season 1
Episode 22
18 April 2015
Henry and the Bad Girl: Part 1
Season 1
Episode 23
2 May 2015
Henry and the Bad Girl: Part 2
Season 1
Episode 24
9 May 2015
Jasper's Real Girlfriend
Season 1
Episode 25
16 May 2015
TV series release schedule
