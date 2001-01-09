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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
2 постера
Киноафиша
Сериалы
Джаз
Джаз (2001 - 2001)
Jazz: A Film by Ken Burns
18+
музыка
исторический
документальный
Год выпуска
2001
Страна
США/Великобритания
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
1 час 55 минут
Телеканал
PBS
Продолжительность сериала
19 часов 10 минут
О чем сериал
Панорама музыкальной истории Америки.
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В ролях
В ролях
Кит Дэвид
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.6
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2001,
10 эпизодов
Отзывы о сериале
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