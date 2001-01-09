Меню
Джаз 2001, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Jazz: A Film by Ken Burns
0+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 января 2001
Год выпуска
2001
Количество серий
10
Продолжительность сезона
19 часов 10 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
12
голосов
8.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Джаз»
Сезон 1
Приворотное зелье. Зарождение джаза – 1917
Gumbo, Beginnings to 1917
Сезон 1
Серия 1
9 января 2001
Дар: 1917–1924
The Gift, 1917 - 1924
Сезон 1
Серия 2
9 января 2001
Наш язык: 1924–1929
Our Language, 1924 - 1929
Сезон 1
Серия 3
10 января 2001
Великий утешитель: 1929–1934
The True Welcome, 1929 - 1935
Сезон 1
Серия 4
15 января 2001
Свинг: Чистое наслаждение – 1935–1937
Swing: Pure Pleasure, 1935 - 1937
Сезон 1
Серия 5
17 января 2001
Свинг: Безудержный праздник – 1937–1939
Swing: The Velocity of Celebration, 1937 - 1939
Сезон 1
Серия 6
22 января 2001
Посвящение хаосу: 1940–1945
Dedicated to Chaos, 1943 - 1945
Сезон 1
Серия 7
23 января 2001
Риск: 1945–1955
Risk, 1945 - 1949
Сезон 1
Серия 8
24 января 2001
Приключение: 1956–1960
The Adventure, 1956 - 1960
Сезон 1
Серия 9
29 января 2001
Шедевр к полуночи: 1960 – наши дни
A Masterpiece by Midnight, 1960 to the Present
Сезон 1
Серия 10
31 января 2001
