Hitori no Shita: The Outcast 2016, season 2
Kinoafisha
TV Shows
Hitori no Shita: The Outcast
Seasons
Season 2
Yi Ren Zhi Xia
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
29 October 2017
Production year
2017
Number of episodes
24
Runtime
8 hours 48 minutes
Series rating
6.7
Rate
11
votes
6.8
IMDb
Hitori no Shita: The Outcast List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 2
Episode 1
29 October 2017
Episode 2
Season 2
Episode 2
3 November 2017
Episode 3
Season 2
Episode 3
10 November 2017
Episode 4
Season 2
Episode 4
17 November 2017
Episode 5
Season 2
Episode 5
24 November 2017
Episode 6
Season 2
Episode 6
1 December 2017
Episode 7
Season 2
Episode 7
8 December 2017
Episode 8
Season 2
Episode 8
15 December 2017
Episode 9
Season 2
Episode 9
22 December 2017
Episode 10
Season 2
Episode 10
29 December 2017
Episode 11
Season 2
Episode 11
5 January 2018
Episode 12
Season 2
Episode 12
12 January 2018
Episode 13
Season 2
Episode 13
16 February 2018
Episode 14
Season 2
Episode 14
26 February 2018
Episode 15
Season 2
Episode 15
2 March 2018
Episode 16
Season 2
Episode 16
9 March 2018
Episode 17
Season 2
Episode 17
16 March 2018
Episode 18
Season 2
Episode 18
6 April 2018
Episode 19
Season 2
Episode 19
13 April 2018
Episode 20
Season 2
Episode 20
20 April 2018
Episode 21
Season 2
Episode 21
27 April 2018
Episode 22
Season 2
Episode 22
4 May 2018
Episode 23
Season 2
Episode 23
11 May 2018
Episode 24
Season 2
Episode 24
18 May 2018
TV series release schedule
