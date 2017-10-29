Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hitori no Shita: The Outcast 2016, season 2

Hitori no Shita: The Outcast season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Hitori no Shita: The Outcast Seasons Season 2
Yi Ren Zhi Xia 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 24
Runtime 8 hours 48 minutes

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Hitori no Shita: The Outcast List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 2 Episode 1
29 October 2017
Episode 2
Season 2 Episode 2
3 November 2017
Episode 3
Season 2 Episode 3
10 November 2017
Episode 4
Season 2 Episode 4
17 November 2017
Episode 5
Season 2 Episode 5
24 November 2017
Episode 6
Season 2 Episode 6
1 December 2017
Episode 7
Season 2 Episode 7
8 December 2017
Episode 8
Season 2 Episode 8
15 December 2017
Episode 9
Season 2 Episode 9
22 December 2017
Episode 10
Season 2 Episode 10
29 December 2017
Episode 11
Season 2 Episode 11
5 January 2018
Episode 12
Season 2 Episode 12
12 January 2018
Episode 13
Season 2 Episode 13
16 February 2018
Episode 14
Season 2 Episode 14
26 February 2018
Episode 15
Season 2 Episode 15
2 March 2018
Episode 16
Season 2 Episode 16
9 March 2018
Episode 17
Season 2 Episode 17
16 March 2018
Episode 18
Season 2 Episode 18
6 April 2018
Episode 19
Season 2 Episode 19
13 April 2018
Episode 20
Season 2 Episode 20
20 April 2018
Episode 21
Season 2 Episode 21
27 April 2018
Episode 22
Season 2 Episode 22
4 May 2018
Episode 23
Season 2 Episode 23
11 May 2018
Episode 24
Season 2 Episode 24
18 May 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more