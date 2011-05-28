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Влюбленный в…
Влюбленный в… (2011 - 2011)
In Love With…
18+
драма
Год выпуска
2011
Страна
Великобритания
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
50 минут
Продолжительность сериала
3 часа 20 минут
О чем сериал
Знаменитости исполняют свои любимые отрывки из произведений английского драматурга Ноэля Кауарда.
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В ролях
В ролях
Томас Сангстер
Роберт Шиэн
Ричард Мэдден
Карен Гиллан
Джонатан Прайс
Сэмюэл Уэст
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.1
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2011,
4 эпизода
Отзывы о сериале
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