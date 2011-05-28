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Постер сериала Влюбленный в…
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Киноафиша Сериалы Влюбленный в…

Влюбленный в… (2011 - 2011)

In Love With… 18+
Год выпуска 2011
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Знаменитости исполняют свои любимые отрывки из произведений английского драматурга Ноэля Кауарда.
 

В ролях
В ролях
Томас Сангстер
Томас Сангстер
Роберт Шиэн
Роберт Шиэн
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Сэмюэл Уэст
Сэмюэл Уэст
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Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Влюбленный в… - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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