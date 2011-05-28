Меню
Влюбленный в… 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Влюбленный в…
Киноафиша Сериалы Влюбленный в… Сезоны Сезон 1
In Love With…
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 мая 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 12 голосов
8.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Влюбленный в…»

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 мая 2011
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2011
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 мая 2011
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 мая 2011
