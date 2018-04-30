Меню
История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном
Киноафиша Сериалы История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном Сезоны Сезон 1
James Cameron's Story of Science Fiction 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 11 голосов
7.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»

Сезон 1
Инопланетная жизнь Alien Life
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2018
Дальний космос Outer Space
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2018
Монстры Monsters
Сезон 1 Серия 3
14 мая 2018
Тёмное будущее Dark Futures
Сезон 1 Серия 4
21 мая 2018
Разумные машины Intelligent Machines
Сезон 1 Серия 5
28 мая 2018
Путешествия во времени Time Travel
Сезон 1 Серия 6
28 мая 2018
