История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном
Сезоны
Сезон 1
James Cameron's Story of Science Fiction
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
30 апреля 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
11
голосов
7.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
Сезон 1
Инопланетная жизнь
Alien Life
Сезон 1
Серия 1
30 апреля 2018
Дальний космос
Outer Space
Сезон 1
Серия 2
7 мая 2018
Монстры
Monsters
Сезон 1
Серия 3
14 мая 2018
Тёмное будущее
Dark Futures
Сезон 1
Серия 4
21 мая 2018
Разумные машины
Intelligent Machines
Сезон 1
Серия 5
28 мая 2018
Путешествия во времени
Time Travel
Сезон 1
Серия 6
28 мая 2018
