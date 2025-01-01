Меню
Электро
[Перед тем как убить Дага] Печально тебе.
Человек-паук
Макс, так не обязательно. Я знаю... как это бывает.
Электро
Нет... ты... не понимаешь!
Питер Паркер
Бьюсь об заклад, у Икс-Мен есть возможность ходить на вечеринки.
Человек-паук
[к Электро] Милый трюк. Где ты был, когда у нас была энергетическая кризис?
Человек-паук
Макс, ты не можешь так поступать с невинными людьми.
Электро
Никто не невинен! НИКТО!
Spider-Man
[к Ящеру] Эй, Чешуйчатый, не знаешь, где раздобыть немного хвоста?
Макс Диллон
Надеюсь, вы все сгните и помрёте!
Даг
[о Электро] Что это?
Электро
Не что... а кто.
Человек-паук
[к Электро] Ты поставлен на место... в более чем одном смысле.
Человек-паук
[к Электро] Ну что, как дела, искорка?
Электро
Не мешай мне!
Человек-паук
Договорились, сразу после этого.
[наносит удар]
Spider-Man
[к Электро] Время выключить свет, статический человек.
Electro
Ты не думал, что я могу быть одним из вас! Ты не думал, что *Я* достаточно хорош! Посмотрим, как тебе понравится вступить в мой клуб!
Spider-Man
[о Электро] Не очень-то заботится о гражданах.
Электро
Смотрите, кто теперь в силе!
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
