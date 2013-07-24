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Постер сериала Вечеринка мертвых: Истязаемые души
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Киноафиша Сериалы Вечеринка мертвых: Истязаемые души

Вечеринка мертвых: Истязаемые души (2013 - 2013)

Corpse Party: Tortured Souls 18+
Год выпуска 2013
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Anime OAV
Продолжительность сериала 2 часа 0 минут

О чем сериал

Начальная школа Тензин была закрыта много лет назад после череды загадочных исчезновений и жестоких убийств. На месте этой школы была построена Академия Кисараги, в которой учится Сатоши Мочида и его друзья. Оставшись в школе после фестиваля, компания решила провести один ритуал – разорвать бумажную куклу. По слухам, те, кто сделают так, «навсегда останутся вместе». Но, после того как они разорвали куклу, произошло то, чего никто не ожидал. Пол в классе проваливается из-за внезапного землетрясения, и каждый из друзей оказывается в одиночестве в тёмной и полуразрушенной школе. Но это уже не Академия Кисараги, а мрачная и зловещая школа Теншин, по которой до сих пор бродят души убитых…

В ролях
В ролях
Хиро Симоно
Хиро Симоно
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Асами Имаи
Юити Накамура
Тэцуя Какихара
Рина Сато
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Вечеринка мертвых: Истязаемые души - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 4 эпизода
 
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