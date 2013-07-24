Начальная школа Тензин была закрыта много лет назад после череды загадочных исчезновений и жестоких убийств. На месте этой школы была построена Академия Кисараги, в которой учится Сатоши Мочида и его друзья. Оставшись в школе после фестиваля, компания решила провести один ритуал – разорвать бумажную куклу. По слухам, те, кто сделают так, «навсегда останутся вместе». Но, после того как они разорвали куклу, произошло то, чего никто не ожидал. Пол в классе проваливается из-за внезапного землетрясения, и каждый из друзей оказывается в одиночестве в тёмной и полуразрушенной школе. Но это уже не Академия Кисараги, а мрачная и зловещая школа Теншин, по которой до сих пор бродят души убитых…