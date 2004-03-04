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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша
Сериалы
Улетный TRIP
Улетный TRIP (2004 - 2007)
Tripping the Rift
18+
комедия
фэнтези
фантастика
Год выпуска
2004
Страна
Канада/США
Всего сезонов
3 сезона
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Syfy
Продолжительность сериала
14 часов 18 минут
О чем сериал
Комические приключения пятерых астронавтов, работающих и живущих на межпланетном корабле.
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В ролях
В ролях
Стивен Рут
Хэрри Станджофски
Морис ЛаМарше
Рик Джонс
Джон Стокер
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2004,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2005,
13 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2007,
13 эпизодов
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