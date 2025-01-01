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мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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5 постеров
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Сериалы
Шоу Рена и Стимпи
Шоу Рена и Стимпи (1991 - 2004)
The Ren and Stimpy Show
18+
комедия
детский
Год выпуска
1991
Страна
США/Канада/Австралия/Тайвань
Всего сезонов
5 сезонов
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Nicktoons
Продолжительность сериала
38 часов 45 минут
О чем сериал
Чихуахуа Рен и кот Стимпи живут в своем пёстром, шизофреничном мире.
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В ролях
Персонажи
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
1991,
12 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
1992,
19 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
1993,
16 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
1994,
27 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
1995,
19 эпизодов
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