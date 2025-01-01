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Постер сериала Шоу Рена и Стимпи
Постер сериала Шоу Рена и Стимпи
Постер сериала Шоу Рена и Стимпи
Постер сериала Шоу Рена и Стимпи
Постер сериала Шоу Рена и Стимпи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Шоу Рена и Стимпи

Шоу Рена и Стимпи (1991 - 2004)

The Ren and Stimpy Show 18+
Год выпуска 1991
Страна США/Канада/Австралия/Тайвань
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Nicktoons
Продолжительность сериала 38 часов 45 минут

О чем сериал

Чихуахуа Рен и кот Стимпи живут в своем пёстром, шизофреничном мире.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Шоу Рена и Стимпи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1991, 12 эпизодов
 
Шоу Рена и Стимпи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1992, 19 эпизодов
 
Шоу Рена и Стимпи - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1993, 16 эпизодов
 
Шоу Рена и Стимпи - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1994, 27 эпизодов
 
Шоу Рена и Стимпи - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1995, 19 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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