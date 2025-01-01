Ren Ты! Ты и твои фанатские письма, мистер Фан-клуб. Всем ты нравишься, не так ли? Ну, можешь догадаться, что почтальон принёс для тебя сегодня? *Ничего!* Это письмо для меня! Тебя все забыли! Теперь меня любят. Я самый любимый! Я тот, кто будет править! Видишь? Это доказательство, что ты закончился!

[Открывает письмо]

Ren Слушай! Слушай, что здесь написано. "Дорогой Рен: - Это я, это я! - Ты мой любимый телевизионный герой." Ты это слышишь?

[Тёрт письмо о лицо Стимпи]

Ren Меня любят! Я *король*! "Когда я вырасту, я хочу стать таким, как ты." Как тебе такое?

[Ударяет Стимпи локтем в живот; Стимпи сгибается от боли]