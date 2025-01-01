Меню
Цитаты из сериала Шоу Рена и Стимпи

Ren Ты! Ты и твои фанатские письма, мистер Фан-клуб. Всем ты нравишься, не так ли? Ну, можешь догадаться, что почтальон принёс для тебя сегодня? *Ничего!* Это письмо для меня! Тебя все забыли! Теперь меня любят. Я самый любимый! Я тот, кто будет править! Видишь? Это доказательство, что ты закончился!
[Открывает письмо]
Ren Слушай! Слушай, что здесь написано. "Дорогой Рен: - Это я, это я! - Ты мой любимый телевизионный герой." Ты это слышишь?
[Тёрт письмо о лицо Стимпи]
Ren Меня любят! Я *король*! "Когда я вырасту, я хочу стать таким, как ты." Как тебе такое?
[Ударяет Стимпи локтем в живот; Стимпи сгибается от боли]
Ren Человек с амбициями! "Ты мой любимый человек на всей земле. Любовь - Он говорит любовь - Твой друг... Стимпи"?
Stimpy Счастье-счастье, радость-радость.
Ren Наконец-то я контролирую ваш телевизор. Вы меня слышите? Добро пожаловать в нашу секретную штаб-квартиру.
Stimpy Тысячи миль под земной корой.
Ren Замолчи, дурак! Откуда нам знать, что им можно доверять?
Stimpy Мы можем заставить их принести клятву!
Ren Отлично! Клятва! Положите руку на экран телевизора и повторяйте за мной. Я обещаю смотреть только шоу Рена и Стимпи. Издавать звуки из-под ног во время хороших сцен. Надевать немытые лейдерхозены каждый божий день своей жизни! Вот и все, теперь вы в нашем секретном клубе! Ладно, Стимпи, они нормальные. Покажи им вещи.
Stimpy Поздравляю...
Ren Замолчи и покажи им.
Stimpy Я показываю им, я показываю им. Ладно, ребята, время для секретного мультика!
Ren [страдая от космической безумия и держа в руках сосательную конфету, которую жевал] О, нет! Я знаю, что ты хочешь! Ты жаждешь моего мороженого!
Stimpy Полегче...
Ren [кричит] Нет, не заберёшь! Ты не можешь забрать это у меня сейчас!
[начинает плакать]
Ren Я держу это мороженое с детства. Люди... всегда пытаются забрать его у меня... почему... не оставят меня... *в покое*!
[берёт зубную щётку]
Ren [кричит] Не заставляй меня использовать это! Ещё шаг и я предупреждаю тебя! Не заставляй меня это делать!
[Стимпи делает ещё один шаг]
Ren Теперь ты сделал это! Ты заставил меня это использовать!
[Чистит зубы]
Ren Все считают, что я сумасшедший, но я-то знаю правду. Это не я сумасшедший. Это я — *безумец*! Разве ты не слышишь их? Ты не видел толпу?
Narrator Как он вообще может устоять перед безумным желанием стереть историю всего лишь одним нажатием на кнопку? На такую красивую, блестящую кнопку? На такую весёлую, словно конфета кнопку? Сможет ли он устоять, народ? Сможет ли он устоять?
Stimpy Нет, не смогу! Уаах!
[Нажимает кнопку]
[Рен сидит у конца кровати, дрожит и потеет]
Ren Я... Я сегодня был хорошим. Хорошим с этими бестолковыми обезьянами, отвечая на их дурацкие письма. Мои руки... ГРЯЗНЫЕ! ГРЯЗЬ НЕ СМЫВАЕТСЯ!
[Он кричит]
Ren Президент... Ха! Какой анекдот. Президент. Президент чего? *Его* фан-клуба! Как его любят! Смотри на него, лежит спаааать. Кумир миллионов. Он дурак! Печальный, глупый маленький дурак. Как легко я мог бы закончить этот фарс... с этими руками! Эти грязные руки! И С ЭТИМИ РУКАМИ Я ДЕРЖУ СУДЬБУ МИЛЛИОНОВ! Они думают, что он бог, но он так же смертен, как и мы. Я знаю! Всего одно сжатие... и всё.
[Рен угрожающе приближается к Стимпи]
Ren Всего... одно... сжатие... ААААА! Это снова происходит! МОЙ МОЗГ! МОЙ ГОРЯЧИЙ... ЖГУЧИЙ... МОЗГ!
[Он держит свой пульсирующий мозг, крича от боли]
[повторяемая фраза]
Ren ТЫ БОЛЬНОЙ МЕЛКИЙ МОНЬКИ!
Ren Привет, Джаспер. Где Фил?
Jasper the Pup Я же сказал, его усыпили.
Ren Так разбуди его.
Jasper the Pup Ты не просыпаешься после *большого* сна.
Ren Большой сон... БОЛЬШОЙ СОН? БОЛЬШОЙ СОН! БОЛЬШОЙ СОН!
Stimpy Что такое большой сон, Рен?
Ren ...он МЕРТВ! МЕРТВЫЙ, ТЫ ИДИОТ! ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ МЕРТВ? ТАКИЕ ЖЕ МЫ БУДЕМ, ЕСЛИ НЕ ВЫБЕРЕМСЯ ОТСЮДА!
Ren Зубы слева от меня! Десны справа от меня! Скажу тебе, я не могу это терпеть! Я схожу с ума!
[Стимпи надевает Счастливый Шлем на Рена]
Ren [в панике] Эй! Что это такое? Снимите его с меня!
Stimpy Это Счастливый Шлем, Рен. Теперь ты всегда будешь счастлив! А это пульт управления, и я использую эту кнопку, чтобы контролировать, насколько ты счастлив.
Ren ТЫ, БОЛЬНОЙ МАЛЬЧИК!
Ren Я так голоден, что не могу этого вынести. Что мы будем есть?
Stimpy Та-да!
Ren Консервная банка! Подожди минутку. Что ты будешь?
Stimpy Как обычно. Я буду носок.
Ren Ты даёшь *мне* консервную банку? Ты уверен?
Stimpy Давай. Это твоё.
Ren Ты один из хороших, парень.
[Повторяемая фраза]
Мистер Хорс Нет, сэр, мне это не нравится.
Ren У меня больше нет порционного тоста!
[парни подают заявки на работу в качестве пожарных собак. Рен покрасил их обоих в "далматинскую краску"]
Ren Ну что, что ты видишь, Стимпи?
Stimpy Уродливые черные пятна.
Ren ПРАВильно. Теперь заткнись и выгляди дураком.
Ren О, мой любимый мороженое на палочке. Как я люблю лизать твою кремовую сердцевину.
[ест кусок мыла]
Ren А твое, о, такое ореховое шоколадное покрытие. Ты не как другие. Ты любишь те же вещи, что и я: вощеная бумага. Вареная кожа футбольного мяча. Собачий запах. Мы больше не автостопим. Мы едем!
Ren Наконец-то я завладел вашим телевизором. Твоя мама там? Нет? Хорошо! Добро пожаловать в нашу секретную штаб-квартиру.
Stimpy Глубоко внутри нижнего кишечника кашалота!
Sperm Whale [В ветеринарной клинике, держась за живот] О БОЖЕ! БОЖЕ! Я ЭТО НЕ ВЫНОШУ! ПОЖАЛУЙСТА, УБЕРИТЕ БОЛЬ!
Stimpy Эй, Рен, эта лошадь напоминает мне твоего дядю Эдди.
Ren Почему это?
Stimpy Потому что он большой и вонючий.
Ren Эй, ты не должен говорить такие грубости! Ты никогда не думал, что у этой лошади могут быть чувства?
Ren Теперь слушай, кадет. У меня для тебя работа. Видишь эту кнопку?
[Стимпи тянется к кнопке; Рен отворачивает его руку]
Ren Не трогай её! Это кнопка Стирания Истории, ты дурак!
Stimpy И что будет?
Ren Вот именно. Мы не знаем. Может, что-то плохое, может, что-то хорошее. Думаю, мы никогда не узнаем, потому что ты будешь её охранять. Ты не тронешь её, да?
Stimpy Эмм. Представляю вам Сирный телефон. Теперь мы можем общаться с различными сырами, независимо от их иностранного языка. Давай, Рен, скажи что-нибудь на Лимбурге.
[Рен и Стимпи расположились в палатке на странной планете. Слышен стук.]
Рен Эй, Стимпи, иди открой флап.
Ren Эй, Стимпи... сегодня мы здорово повеселились, не правда ли? Прощайте, ребята! Давай, Стимпи, скажи пока.
Stimpy Эм, куда мы идущи?
Ren [Стиму] Шоу закончено.
[к зрителям]
Ren Увидимся в следующий раз!
Stimpy В следующий раз? Это когда?
Ren Скоро. Не переживай.
Stimpy Скоро?
[подавлено]
Stimpy Как долго это?
Ren Через какое-то время, парень!
Stimpy [плача] Через какое-то время? Чем мы будем заниматься до этого?
Ren Почему бы тебе не побрить свою яхту... или не поесть оливковый хлеб!
Stimpy Фу!
[возобновляет плач]
Ren Я знаю! Ты можешь занять себя этим!
[дарит Стимпи пакет с наполнителем для котят]
Stimpy О, радость!
[берёт пакет и убегает со сцены]
Stimpy [слышны звуки рвущегося пакета и хруста наполнителя]
Ren [попадая под дождь из комков наполнителя] Эй... прощайте, народ!
Stimpy Эм, прощайте, народ!
Ren Не слушай его, он хороший парень, но у него не все дома
Fire Chief Я таких парней знаю
Пикси Стимпи Эй, Рен, ты готов к ещё одному дню тяжёлого труда, целуя росинки?
Пикси Рен Сдохни, росинка.
Stimpy Я знаю, как ты можешь быть важным. Я знаю, как ты можешь быть действительно важным.
Ren Правда? Как?
Stimpy Ты можешь стать президентом... моего фан-клуба!
Ren Президент? Вау! Президент.
[Рен imagines he's the President of the United States]
Ren [Кричит по телефону] Что ты имеешь в виду, что не согласен со мной? Ты знаешь, с кем ты имеешь дело?
[Нажимает «Кнопку»; Громкий взрыв разрушает кусок мира; Рен смеется маньячески]
Ren [Назад в реальность] Я сделаю это!
Stimpy [поёт под мелодию "Боже Царя храни" ] Наша страна полна деревьев, наши яки очень большие, и они воняют гнилыми тушами. И нам приходится убирать за ними, а наши дорожные боли — лучшие. Мы с гордостью носим женскую одежду, а палящий песок задувает под наши юбки. И коршуны парят над головой, а ядовитые змеи съедают нас целиком, а наши кости будут белеть на солнце. И мы, вероятно, отправимся в...
[молчание]
Stimpy ...и это наша великая награда за то, что мы Королевские Канадские Килтовые Яки!
Человек из тостов Быстро, дружище! Упорно цепляйся за мои ягодицы!
Папа Римский Оба из них?
Ren Ладно, Стимпи. Он нас поймал. Отдай ему назад пять долларов.
Stimpy [плача] Я не могу! Я был плохим, Рен. Ты меня накажешь.
Ren Когда я когда-либо наказывал? Давай, расскажи, в чем дело?
Stimpy После всех этих разговоров о еде я проголодался. Я съел пять долларов.
Ren [Хлопает Стимпи] Ты тупой идиот! Ты грязный червь! Ты раздулся мешок!
Ren [Стимпи на забастовке, поэтому Рен звонит за заменой] Алло, Союз браконьеров? Мне нужна еще одна замена. Нет, пришлите всех. Я сам выберу свои замены.
Lincoln Memorial Tourist Курица в каждом гараже, и резиновый сосок для всех!
Усатый тюлень Позвоните в полицию...
Stimpy [Стимпи быстро тыкает Рена в плечо, пока тот спит] Рен? Рен?
Ren Что за ерунда, чувак?
[Рен спит на Стимпи]
Ren О, моя дорогая, моя маленькая кукарча. Я целую твои усыпанные сном глаза. Я глажу твой большой лопатообразный нос... ох, давай соединяем губы в одной сладкой финальной обмене слюной.
[целует Стимпи, затем просыпается]
Ren АААА! Меня отравили! Мне нужно умыться.
[пьёт из унитаза]
Ren Что с тобой, чувак? У тебя нет чувства гигиены?
Человек с Порошком Тостов [при приведении к присяге в качестве Президента] Я, Человек с Порошком Тостов, торжественно клянусь лишить американских граждан их основных прав человека.
Stimpy [поёт словно Синатра] Когда я ем слишком много, я изрыгиваю / Часть попадает на стол, но большая часть на тарелку / Мне нравится есть, а потом повторно есть то, что я съел / Поэтому у меня живот - поэтому у меня живот, Джек! - поэтому у меня живот сводит.
[Носик возвращается после того, как решил уйти самостоятельно]
Stimpy Носик, Носик, Носик! Мы видели тебя по телевизору.
Ren Так мы его и сожгли!
Stimpy Это был союз, местный 6-7/8, и мы на забастовке.
[Достаёт свой союзный билет Сайдкиков.]
Ren Организованное невежество, да?
Человек из Пудры на Тосте Клянусь освободить американский народ от всех его прав...
Продавец Салве Как ты думаешь, как Джордж Вашингтон влез в свой платье для вечеринки? *Салве*!
Рев. Чиз Вернись в Чикаго, ты, носатый швед!
Отец Энтони Заставить людей смеяться! Реальная тяжёлая работа! Я могу это сделать! Слушай: Почему они похоронили пожарного... за холмом?
Stimpy [в ужасе] Я не знаю, почему они похоронили пожарного за холмом!
Отец Энтони Потому что он был МЁРТВ!
Stimpy Это было неплохо, Рен, возможно, мы могли бы это использовать.
Королевский канадский якоштан Не делайте это для себя! Делайте это для людей, которых вы никогда не встретите!
Stimpy Это моя первая материальная вещь!
Сказочная Кровавая Голова Ого, Кровавая Голова! И это просто знатная находка!
Stimpy Ура! А это Кармельный Кармельный Кармельный Попкорн!
Ren Надо спасти мозг!
Президент [В эфире с обратной стороны Луны] Мои дорогие американцы... Ракеты прибудут через 15 минут.
Стинки Уиззлетитс Я буду учить тебя, как быть счастливым! Я научу твою бабушку сосать яйца!
[на странной, инопланетной планете]
Женская чихуахуа Не подашь ли кружку протоплазмы?
George Liquor Эй! Чья это мусорка?
Ren Стимпи, отодвинь свою задницу! Это высший млекопитающий!
[Они уходят]
George Liquor Убирайся из моего мусора! Я говорю тебе в последний раз! Мужик усердно работает на свою грязь, чтобы бомжи приходили и воровали её. Это просто плачевно.
Почтальон Здравствуйте, мистер Кот. Вы сегодня выглядите здоровым.
Рен [В костюме Стимпи] Заткнись! Дuh! Я не хочу больше твоих грязных писем. Твои услуги здесь больше не нужны, и - Дuh! - скажи тем тупым детям, чтобы перестали писать фанатские письма мне, Стимпсону Дж. Коту. Дuh!
Почтальон Что угодно, мистер Кот. На самом деле, у меня сегодня только одно письмо. Оно для мистера Хоука. Похоже, мне придется его выбросить.
Рен Дай мне это!
[Берет письмо и закрывает дверь]
Рен Письмо для меня! Письмо для меня! Ничего для Стимпи!
Ren Прибавь-ка руку, кадет!
Stimpy [молится] И, пожалуйста, благослови бабушку и дедушку...
Ren И, пожалуйста, дай мне миллион долларов, и холодильник с замком, и, о да, огромные грудные мышцы.
Человекоядный деревенский дурак Ты обладаешь великой беспросветной глупостью.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Билли Уэст
Billy West
Рэнди Куэйд
Randy Quaid
Шерил Чейз
Шерил Чейз
Cheryl Chase
Майкл Патаки
Michael Pataki
