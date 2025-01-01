Ren
Эй, Стимпи... сегодня мы здорово повеселились, не правда ли? Прощайте, ребята! Давай, Стимпи, скажи пока.
Stimpy
Эм, куда мы идущи?
Ren
[Стиму] Шоу закончено.
[к зрителям]
Ren
Увидимся в следующий раз!
Stimpy
В следующий раз? Это когда?
Ren
Скоро. Не переживай.
Stimpy
Скоро?
[подавлено]
Stimpy
Как долго это?
Ren
Через какое-то время, парень!
Stimpy
[плача] Через какое-то время? Чем мы будем заниматься до этого?
Ren
Почему бы тебе не побрить свою яхту... или не поесть оливковый хлеб!
Stimpy
Фу!
[возобновляет плач]
Ren
Я знаю! Ты можешь занять себя этим!
[дарит Стимпи пакет с наполнителем для котят]
Stimpy
О, радость!
[берёт пакет и убегает со сцены]
Stimpy
[слышны звуки рвущегося пакета и хруста наполнителя]
Ren
[попадая под дождь из комков наполнителя] Эй... прощайте, народ!
Stimpy
Эм, прощайте, народ!