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Постер сериала Хван Джин-и
Постер сериала Хван Джин-и
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Хван Джин-и

Хван Джин-и (2006 - 2006)

Hwang Jin Yi 18+
Год выпуска 2006
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 24 часа 0 минут

О чем сериал

Хван Джин-и всегда знала, что ей уготована особенная судьба. Еще будучи маленькой девочкой, она увидела кисэн (артисток развлекательного жанра) и захотела стать одной из них. Обладая невероятной красотой, харизмой и острым умом, Хван Джин-и смогла стать одной из самых популярных женщин в Корее и до сих пор считается культовой личностью своего времени. Но на пути к мечте и всеобщему обожанию девушке пришлось столкнуться с огромным количеством проблем и предрассудков, а также с предательством близких. Она не могла и не хотела мириться с патриархальными порядками эпохи и делала всё, чтобы жить так, как ей хочется.

В ролях
В ролях
Джи-Вон Ха
Чан Гын-сок
Чан Гын-сок
Со Хён-джин
Ким Ён-э
Чо Сон-ха
Чон Ми-сон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Сезоны
Хван Джин-и - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 24 эпизода
 
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