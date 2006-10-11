Хван Джин-и всегда знала, что ей уготована особенная судьба. Еще будучи маленькой девочкой, она увидела кисэн (артисток развлекательного жанра) и захотела стать одной из них. Обладая невероятной красотой, харизмой и острым умом, Хван Джин-и смогла стать одной из самых популярных женщин в Корее и до сих пор считается культовой личностью своего времени. Но на пути к мечте и всеобщему обожанию девушке пришлось столкнуться с огромным количеством проблем и предрассудков, а также с предательством близких. Она не могла и не хотела мириться с патриархальными порядками эпохи и делала всё, чтобы жить так, как ей хочется.