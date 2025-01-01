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Все полнометражные мультфильмы "Леди Баг и Супер-Кот"

«Приключения Леди Баг и Супер-Кота» — это захватывающая анимационная франшиза, основанная на популярном сериале «Леди Баг и Супер-Кот». Юные парижане Маринетт и Адриан ведут двойную жизнь: в обычные дни они обычные школьники, но в моменты опасности превращаются в супергероев, защищающих город от злодеев, одержимых темными силами.

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Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени
Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени
боевик, приключения, анимация 2024, Франция
8.0
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
семейный, анимация 2023, США / Франция / Япония
7.0
Леди Баг и Супер-Кот: Париж
Леди Баг и Супер-Кот: Париж
боевик, приключения, анимация 2023, Канада / Франция / Южная Корея
8.0
Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе
Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе
боевик, приключения, анимация 2021, Бразилия / Канада / Китай / Франция / Южная Корея
7.0
Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев
Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев
боевик, приключения, анимация 2020, Бразилия / Канада / Франция / Южная Корея / США
7.0
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Жанр
Все Боевик Приключения Анимация Семейный
Страна
Все Франция США Япония Канада Южная Корея Бразилия Китай
Год
Все 2020-2025

Что делает эти мультфильмы особенными?

🔥 Динамичные сражения — зрелищные битвы с акватизированными злодеями.

💖 Романтика и тайны — развитие отношений между Маринетт и Адрианом.

🏙 Красота Парижа — город показан в ярких, запоминающихся локациях.

😄 Юмор и эмоции — баланс между напряженными моментами и трогательными сценами.

«Маски спасут Париж, но смогут ли они спасти их сердца?» 💫🐞🐾

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