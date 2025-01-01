«Чумовая пятница» – Подборка всех экранизаций!
Культовая история о матери и дочери, меняющихся телами, которая обрела несколько воплощений – от классики 70-х до современных версий. Идеальный выбор для семейного просмотра с моралью: «Пойми другого, пока не побыл в его шкуре!»
Все экранизации сохраняют ключевую сцену – первое утро в чужих телах с паникой у зеркала. Это дань традиции!
«Мама, это я!» – фраза, которая запускает все безумие.
Готовьте попкорн – это кино, после которого хочется обнять своих близких! 🍿❤️