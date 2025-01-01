Меню
Все части фильма "Чумовая пятница"

«Чумовая пятница» – Подборка всех экранизаций!

Культовая история о матери и дочери, меняющихся телами, которая обрела несколько воплощений – от классики 70-х до современных версий. Идеальный выбор для семейного просмотра с моралью: «Пойми другого, пока не побыл в его шкуре!»

Чумовая пятница 2
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези 2025, США
7.0
Чумовая пятница (2018)
Чумовая пятница (2018)
комедия, мюзикл, фэнтези 2018, США
3.0
Чумовая пятница
Чумовая пятница
комедия, драма 2003, США
6.0
Чумовая пятница
Чумовая пятница
комедия, семейный, фэнтези 1976, США
6.0
Почему франшиза живет до сих пор?

  • Вечный сюжет: Конфликт «отцов и детей» актуален во все времена.
  • Катарсис: Героини наконец понимают друг друга.
  • Юмор: Неловкие ситуации в чужих телах всегда смешны.

Интересный факт:

Все экранизации сохраняют ключевую сцену – первое утро в чужих телах с паникой у зеркала. Это дань традиции!

«Мама, это я!» – фраза, которая запускает все безумие.

Готовьте попкорн – это кино, после которого хочется обнять своих близких! 🍿❤️

