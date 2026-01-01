Оповещения от Киноафиши
Драники
Драники Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный 2025, Россия
8.0
Красавица
Красавица Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
7.0
Легенды
Легенды Вследствие проклятия фэнтезийный мир погружается в детство
боевик, приключения, анимация 2026, Франция
6.0
Малыш
Малыш Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма 2026, Россия
6.0
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
5.0
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер 2025, Россия
5.0
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
5.0
Человек, который смеется
Человек, который смеется Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия 2026, Россия
0.0
