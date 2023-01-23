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Киноафиша Волжского Кинотеатры Киномакс

Киномакс

Волжский
Адрес
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
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Киномакс

О кинотеатре

Кинотеатр “Киномакс-Волжский” расположен в ТРК «ВолгаМолл» по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 18а, на 2-ом этаже.

Кинотеатр “Киномакс-Волжский” – это 7 стильных комфортабельных залов на 1008 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой для полного погружения в любимое кино. Уникальный современный дизайн кинотеатра создаст позитивную атмосферу и хорошее настроение гостям киноцентра «Киномакс-Волжский».

“Киномакс” в г. Волжском располагает площадью и техническими возможностями для проведения различных мероприятий:  конференций, семинаров, корпоративных мероприятий, закрытых индивидуальных просмотров кинофильмов и тд.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Киномакс» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
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Парковка
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс
Ателье колдовских колпаков
Ателье колдовских колпаков
Сегодня 1 сеанс
11:10 от 320 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
19:00 от 380 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 4 сеанса
12:00 от 300 ₽ 14:50 от 300 ₽ 18:30 от 300 ₽ 23:15 от 300 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 6 сеансов
12:30 от 400 ₽ 14:40 от 400 ₽ 16:20 от 400 ₽ 18:40 от 400 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Наталья Дмитриева(Беспалова) 23 января 2023, 12:54
20.01.2023 в первые заказала 4 билета на чебурашку дата просмотра 22.01.2023 время 10-15, оплатила онлайн.
Когда оформляла билеты посмотрела на… Читать дальше…
Сергей Джугань 8 апреля 2017, 17:37
Шёл я по своим делам. Был за территорией "Отдыха Киномакс"
Охранник​ Киномакса подошёл ко мне и предъявил мне что я стою на их территории.
Так же… Читать дальше…
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Фильмы в кинотеатре Киномакс

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 ср 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ателье колдовских колпаков
Ателье колдовских колпаков приключения, анимация, драма 2026, Япония
2D
11:10 от 320 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
19:00 от 380 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
12:00 от 300 ₽ 14:50 от 300 ₽ 18:30 от 300 ₽ 23:15 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Ателье колдовских колпаков
Ателье колдовских колпаков
2026, Япония, приключения, анимация, драма
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