Кинотеатр “Киномакс-Волжский” расположен в ТРК «ВолгаМолл» по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 18а, на 2-ом этаже.

Кинотеатр “Киномакс-Волжский” – это 7 стильных комфортабельных залов на 1008 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой для полного погружения в любимое кино. Уникальный современный дизайн кинотеатра создаст позитивную атмосферу и хорошее настроение гостям киноцентра «Киномакс-Волжский».

“Киномакс” в г. Волжском располагает площадью и техническими возможностями для проведения различных мероприятий: конференций, семинаров, корпоративных мероприятий, закрытых индивидуальных просмотров кинофильмов и тд.

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