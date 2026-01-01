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Киноафиша Волжского Кинотеатры Спутник

Спутник

Волжский
Адрес
г. Волжский, пр. им. Ленина, 51а
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Телефон

+7 (8443) 343-210 / касса

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О кинотеатре

Кинотеатр «Спутник» находится на центральной улице города — проспекте им. Ленина и является популярным местом досуга для жителей большого жилого района. 

В кинотеатре три современных кинозала, оснащенных цифровой техникой, используются проекторы Cristie, звуковое оборудование Crown, экраны со специальным покрытием. В кинозалах установлены эргономичные кресла, система климат-контроля. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D. В репертуаре лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа.
Кинотеатр «Спутник» в Волжском входит в большой развлекательный комплекс, в котором находится боулинг-клуб «Café & Bowling Depo» на 8 дорожек, кафе «VERANDA» с отличным меню, банкетный зал для проведения торжеств, детская площадка. Рядом имеется автопарковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Спутник» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
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Отзывы о кинотеатре

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