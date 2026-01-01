Кинотеатр «Спутник» находится на центральной улице города — проспекте им. Ленина и является популярным местом досуга для жителей большого жилого района.

В кинотеатре три современных кинозала, оснащенных цифровой техникой, используются проекторы Cristie, звуковое оборудование Crown, экраны со специальным покрытием. В кинозалах установлены эргономичные кресла, система климат-контроля. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D. В репертуаре лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа.

Кинотеатр «Спутник» в Волжском входит в большой развлекательный комплекс, в котором находится боулинг-клуб «Café & Bowling Depo» на 8 дорожек, кафе «VERANDA» с отличным меню, банкетный зал для проведения торжеств, детская площадка. Рядом имеется автопарковка.

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