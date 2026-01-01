Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Россия
ул. Черняховского, 66
1.7 км
Мираж Синема Мармелад
ул. Ломоносова, 29, ТРЦ «Мармелад»
2.3 км
Чечулинский центр фольклора и досуга
Новгородский р-н, дер. Чечулино, Воцкая, 11
15.8 км
Борковский РДНТД
Новгородский р-н, дер. Борки, Заверяжская, 1
23.6 км
Пролетарский дом культуры и досуга
Новгородский р-н, пос. Пролетарий, Парковая, 5
27.2 км
Дом культуры и досуга
Новгородская обл., пос. Пролетарий, ул. Парковая, 5
27.2 км
Батецкий РДК
Новогородская область, п. Батецкий, ул. Советская, 4
57.7 км
Киноцентр
ул. Трибуны, 2
60.6 км
Курортный кинотеатр им. Комиссаржевской
Старая Русса, ул. Минеральная д.62/2
61.4 км
Маяк
ул. Московская, 36
64.4 км
РДК Светлана
ул. 3 КДО
64.8 км
Дом культуры
Новгородская обл., пос. Парфино, ул. Мира, 30а
66.4 км
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