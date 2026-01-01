Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Великого Новгорода
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
1
Пролетарский дом культуры и досуга
Новгородский р-н, пос. Пролетарий, Парковая, 5
2
Мираж Синема Мармелад
ул. Ломоносова, 29, ТРЦ «Мармелад»
3 отзыва
3
Чечулинский центр фольклора и досуга
Новгородский р-н, дер. Чечулино, Воцкая, 11
4
Россия
ул. Черняховского, 66
