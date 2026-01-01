Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скидки в кинотеатрах Великого Новгорода

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Великого Новгорода, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ по 200 рублей / Мираж Синема Мармелад

Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".

Специальные предложения Для всех
ЗАЧЕТная скидка для студентов / Мираж Синема Мармелад

Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.

Студентам
Льгота «Пенсионер» / Мираж Синема Мармелад

Пенсионеры и ветераны могут покупать билеты по фиксированной цене 150 руб. Льгота действует с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17-00. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготы. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах и не действует в праздничные дни. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). ⠀Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.

Пенсионерам Ветеранам ВОВ
МЕГА СКИДКА для всей семьи / Мираж Синема Мармелад

√ 30% СКИДКА на билеты в кино для всей семьи (Льгота "Семья") действует все дни недели ● во всех кинотеатрах "Мираж Синема" при покупке билетов в кассах ● на стандартные места ● распространяется на родителей (а также бабушек и дедушек) с детьми до 14 лет ● действует на фильмы 0+, 6+, 12+. √ 20% СКИДКА на комбо попкорн + напиток действует при условии покупки билетов в кино в кассах кинотеатров по акции «30% СКИДКА на билеты в кино для всей семьи» (Льгота "Семья"). Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.

Специальные предложения
Льгота «Многодетные семьи» / Мираж Синема Мармелад

Многодетные семьи (3 и более детей) могут покупать билеты по фиксированное цене 150 руб. (предоставляется членам многодетных семей). Действует на фильмы с возрастными ограничениями «0+», «6+», «12+». Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.

Многодетным семьям
Акция «Чудное мгновение». Попкорн БЕСПЛАТНО для всех владельцев Пушкинских карт в Мираж Синема! / Мираж Синема Мармелад

При покупке зрителем билета в кино по Пушкинской карте и покупке сувенирного ведра для попкорна: первый раз наполняем ведро попкорном за 1 рубль, второй раз - бесплатно. ⠀ ● Для участия в акции зритель: 1. Покупает билет в кино по Пушкинской карте: - онлайн на сайте mirage.ru. В электронном билете появится фраза «РЕФИЛ» и ниже «покажи бармену» 2. Покупает сувенирное металлическое ведро для попкорна ● При первом заполнении сувенирного ведра попкорном за 1 рубль зритель может выбрать вкусы сладкий / карамельный / шоколадный / сырный / фруктовый При покупке солёного попкорна в металлическом ведре, наполнить повторно бесплатно можно только солёным попкорном. При покупке сладкого/карамельного/шоколадного/сырного/фруктового попкорна в металлическом ведре, наполнить повторно бесплатно можно либо солёным, либо сладким попкорном. ● Наполнить сувенирное ведро попкорном повторно бесплатно зритель может по чеку 1 раз в течение того же дня.

Специальные предложения
Льготные билеты / Россия

Для льготных категорий граждан стоимость билета на сеансы с 9:00 до 16:55 составляет: в формате 2D - 100 рублей, в формате 3D - 120 рублей. На сеансы с 17.00 до 22.55: в формате 2D - 100 рублей, в формате 3D - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам Многодетным семьям
Детский билет / Россия

Стоимость билета для детей до 12 лет с 09.00 до 12.55 - 100 руб. с 13.00 до 16.55 - 120 руб. Дети до 5 лет допускаются на сеансы бесплатно в сопровождении взрослых, при условии, что ребенок не занимает отдельного места. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Студентам / Россия

По вторникам для студентов на сеансы с 9:00 до 16:55 действует специальная цена: на фильмы в формате 2D - 100 рублей, на фильмы в формате 3D - 150 рублей. На сеансы с 17:00 до 22:55 цена билета на фильмы в формате 2D - 100 рублей, на фильмы в формате 3D - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Групповые посещения / Россия

На сеансы с 9:00 до 16:55 для групп посетителей действуют специальные цены: на фильмы в формате 2D - 80 рублей, 3D - 100 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
По категориям
По дням недели
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше