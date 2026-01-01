Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Великого Новгорода
Кинотеатры
Пролетарский дом культуры и досуга
Пролетарский дом культуры и досуга
Великий Новгород
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
Новгородский р-н, пос. Пролетарий, Парковая, 5
Показать на карте
Телефон
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Пандусы
мало голосов
Оцените
0
голосов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
