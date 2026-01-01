Оповещения от Киноафиши
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (35130) 7-99-29 Позвонить
