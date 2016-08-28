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Киноафиша Озерска Кинотеатры Октябрь

Октябрь

Озерск
Адрес
г. Озерск, просп. Карла Маркса, 30
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Телефон

+7 (35130) 7-99-29 / касса

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+7 (35130) 7-71-05 / администрация

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О кинотеатре

Кинотеатр «Октябрь» в Озерске расположен на проспекте Карла Маркса, д. 30. 

Зрителей приглашает современный кинозал вместимостью 205 мест, оборудованный удобными креслами, системой кондиционирования. На последнем ряду установлены двухместные диванчики для парочек.
Для кинопоказов в форматах 2D и 3D используется цифровое оборудование, звук Dolby Digital 5.1. В репертуаре лучшие фильмы российских и зарубежных режиссеров. Стоимость билетов доступная, предусмотрена система скидок для учащихся и при групповом  посещении.
В фойе имеется бар с хорошим выбором попкорна, сладостей и напитков.
В здании кинотеатра также находится уютное кафе и пиццерия и отличным выбором блюд.  

Бар
Кафе
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Отзывы о кинотеатре

Oleg Osipov 28 августа 2016, 15:56
Показ фильмов временно прекращен.
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