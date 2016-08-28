Кинотеатр «Октябрь» в Озерске расположен на проспекте Карла Маркса, д. 30.
Зрителей приглашает современный кинозал вместимостью 205 мест, оборудованный удобными креслами, системой кондиционирования. На последнем ряду установлены двухместные диванчики для парочек.
Для кинопоказов в форматах 2D и 3D используется цифровое оборудование, звук Dolby Digital 5.1. В репертуаре лучшие фильмы российских и зарубежных режиссеров. Стоимость билетов доступная, предусмотрена система скидок для учащихся и при групповом посещении.
В фойе имеется бар с хорошим выбором попкорна, сладостей и напитков.
В здании кинотеатра также находится уютное кафе и пиццерия и отличным выбором блюд.