Кинотеатр «SkyCinema» (Озерск) в городе Озерск, основался по адресу Дзержинского, 35а, в торговом развлекательном центре «Фестиваль».

Мультиплекс располагает комфортабельными залами, в которых установлена новая кинопроекционная система, звуковое оборудования ибольшой широкоформатный экран. Также залы оснащены удобными сидениями с регулирующей спинкой, кондиционерами зима-лето, лестничной подсветкой и местами для людей с ограниченными возможностями.

В просторном холле находится кино-бар, там можно запастись сладкими десертами, попкорном, прохладительными напитками и разными закусками. Для ожидания сеанса предусмотрены мягкие кресла.

На уличной территории кинотеатра находится бесплатная автомобильная парковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «SkyCinema» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.