Киноафиша Озерска Кинотеатры Sky Cinema

Sky Cinema

Озерск
Адрес
г. Озерск, ул. Дзержинского, 35а, ТРЦ «Фестиваль»
Телефон

+7 (932) 300-15-40 / бронирование

Расписание
ТРК
Расположен в ТРЦ «Фестиваль»

О кинотеатре

Кинотеатр «SkyCinema» (Озерск) в городе Озерск, основался по адресу Дзержинского, 35а, в торговом развлекательном центре «Фестиваль».

Мультиплекс располагает комфортабельными залами, в которых установлена новая кинопроекционная система, звуковое оборудования ибольшой широкоформатный экран. Также залы оснащены удобными сидениями с регулирующей спинкой, кондиционерами зима-лето, лестничной подсветкой и местами для людей с ограниченными возможностями.

В просторном холле находится кино-бар, там можно запастись сладкими десертами, попкорном, прохладительными напитками и разными закусками. Для ожидания сеанса предусмотрены мягкие кресла.

На уличной территории кинотеатра находится бесплатная автомобильная парковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «SkyCinema» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
Пандусы
4 голоса
Расписание
Расписание сеансов в кинотеатре Sky Cinema
Отзывы о кинотеатре

4 голоса
Фильмы в кинотеатре Sky Cinema

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
10:20 12:30
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
14:50
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:30
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
