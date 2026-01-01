Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры
Премьер зал
Сеть Премьер зал на карте в городе Новоуральск
Новоуральск
Нейва
ул. Ленина, 85 А
г. Новоуральск, ул. Ленина, 85 А
+7 (34370) 601-60 (бронирование)
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Отзывы
2025, Германия, драма
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
