Рейтинг кинотеатров Горно-Алтайска

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Рейтинги
1
Голубой Алтай
Горно-Алтайск пер.Спортивный, д.3
9 отзывов
2
Центр культуры Майминского района
Республика Алтай, с. Майма, Ленина, 6
3
Планета кино
Коммунистический просп., 11, ТРЦ «Панорама»
3 отзыва
4
"Премьера"
Алтайский край, село Первомайское, ул. Молодежная, 4
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