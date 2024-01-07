Кинотеатр «Планета кино» в Горно-Алтайске расположен в центральной части города, находится в ТРЦ «Панорама», входит в региональную сеть «Мир кино».
В кинотеатре один зрительный зал «Красный», рассчитанный на 144 зрителя. Для кинопоказов в 2D и 3D формате используется цифровое кинооборудование, звук DolbyDigital. В зале отличная акустика, большой бесшовный экран, кондиционеры, установлены эргономичные кресла.
В кинотеатре «Планета кино» демонстрируются все новинки кинематографа, фестивальные киноленты, авторское кино, арт-хаус, лучшие классические фильмы, мультфильмы. Регулярно проводятся тематические мероприятия.
В фойе имеется большой кино-бар, кафе, зона игровых автоматов.