Планета кино

Планета кино

Горно-Алтайск
Адрес
г. Горно-Алтайск, Коммунистический просп., 11, ТРЦ «Панорама»
Телефон

+7 (38822) 288-88 / бронирование

Билеты от 280 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Панорама»

О кинотеатре

Кинотеатр «Планета кино» в Горно-Алтайске расположен в центральной части города, находится в ТРЦ «Панорама», входит в региональную сеть «Мир кино».

В кинотеатре один зрительный зал «Красный», рассчитанный на 144 зрителя. Для кинопоказов в 2D и 3D формате используется цифровое кинооборудование, звук DolbyDigital. В зале отличная акустика, большой бесшовный экран, кондиционеры, установлены эргономичные кресла.

В кинотеатре «Планета кино» демонстрируются все новинки кинематографа, фестивальные киноленты, авторское кино, арт-хаус, лучшие классические фильмы, мультфильмы. Регулярно проводятся тематические мероприятия.  

В фойе имеется большой кино-бар, кафе, зона игровых автоматов.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
7 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Планета кино
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
17:15 от 350 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
14:50 от 320 ₽ 21:35 от 350 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
12:35 от 280 ₽ ...
Человек, который смеется
Человек, который смеется
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

nadia_hand_made 7 января 2024, 17:48
Кинотеатр в ужасном состоянии, кресла сломаны, грязные, находится было там очень не приятно. 4 ряд 12 место сломано, сидеть было не удобно. 🙅
Людмила Чургуева 7 января 2023, 10:54
Я,купила 2 билета через онлайн,мне говорят,что другой номер.Вообщее,что за бардак,или надо только через кассу покупать.
7 голосов
Фильмы в кинотеатре Планета кино

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
17:15 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:50 от 320 ₽ 21:35 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:35 от 280 ₽
