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Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Центр культуры Майминского района
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Республика Алтай, с. Майма, Ленина, 6
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Телефон
+79139900642
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Расписание сеансов
в кинотеатре Центр культуры Майминского района
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
21:40
от 200 ₽
...
Закулисье реальности
Сегодня 1 сеанс
19:30
от 250 ₽
...
Космическая Машка
Сегодня 1 сеанс
15:15
от 250 ₽
...
Майкл
Сегодня 1 сеанс
17:05
от 200 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 200 ₽
8 июня
от 200 ₽
9 июня
от 200 ₽
10 июня
от 200 ₽
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Фильмы в кинотеатре Центр культуры Майминского района
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D, SUB
21:40
от 200 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
19:30
от 250 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
15:15
от 250 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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Отзывы
2026, Россия, комедия
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