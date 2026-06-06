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Киноафиша Горно-Алтайска Кинотеатры Центр культуры Майминского района

Центр культуры Майминского района

Горно-Алтайск
Адрес
Республика Алтай, с. Майма, Ленина, 6
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Телефон

+79139900642

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Расписание сеансов в кинотеатре Центр культуры Майминского района
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
21:40 от 200 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 250 ₽ ...
Космическая Машка
Космическая Машка
Сегодня 1 сеанс
15:15 от 250 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 1 сеанс
17:05 от 200 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Фильмы в кинотеатре Центр культуры Майминского района

Сегодня 6 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D, SUB
21:40 от 200 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
19:30 от 250 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
15:15 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
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