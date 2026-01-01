Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Планета кино
Коммунистический просп., 11, ТРЦ «Панорама»
50 метров
Голубой Алтай
Горно-Алтайск пер.Спортивный, д.3
700 метров
Центр культуры Майминского района
Республика Алтай, с. Майма, Ленина, 6
6.6 км
Кино в санатории Белокуриха
ул. Славского, 9
68 км
Кинотеатр Смоленское РДК
Смоленское, ул. Соболева, д.13
71.8 км
Планета Кино и развлечений
ул. Советская, 205/2, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
81.8 км
Воскресенье
ул. Ильи Мухачева, 200, ТРЦ «Воскресенье»
82.6 км
Турочак 3D
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 75
86 км
Урсул
Республика Алтай, село Онгудай, ул. Советская, 80
135 км
Премьер-зал Алтын-Туу
Первомайская 1
142 км
КиноShka
Таштагол, ул. Юбилейная, 1А
160 км
Мустаг
ул. Советская, 15А
175 км
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