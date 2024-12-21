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Горно-Алтайск пер.Спортивный, д.3
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Телефон
+73882225105
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Режим работы:
Ежедневно с 10:00 до 02:00.
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Расписание сеансов
в кинотеатре Голубой Алтай
Закулисье реальности
Сегодня 1 сеанс
16:35
от 200 ₽
...
Пропасть
Сегодня 1 сеанс
18:50
от 200 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 200 ₽
Отзывы о кинотеатре
Айат Болтоков
21 декабря 2024, 16:59
Я выбрал себе место оплатил билет и у меня с карты списались деньги а потом смотрю моё место стало свободным хотя я его занял и оплатил почему так
Дарья Кокшарова
26 ноября 2023, 16:15
Почему люди должны страдать из за того что отменили сеанс, никто никого не предупредил об его отмене. Хотя бы на электронную почту бы прислали, куда…
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
16:35
от 200 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
18:50
от 200 ₽
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Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
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Отзывы
2026, Россия, комедия
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