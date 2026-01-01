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Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Балаково

Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Балаково

Вся информация о мультфильме
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Монахиня из Борли. Возвращение
Монахиня из Борли. Возвращение
2025, Великобритания, ужасы, детектив
Обитель зла: Мутация
Обитель зла: Мутация
2026, США, ужасы, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Всего 1 столовая ложка в омлет — и он не опустится, даже когда остынет: теперь каждое утро так делаю
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Дороже «Начала», эпичнее «Интерстеллара»: Нолан впервые проболтался о главных секретах съемки «Одиссеи» – хейтерам ответить больше нечем
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