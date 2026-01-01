Оповещения от Киноафиши
Победа
ул. Волгоградская, 73
2 км
Юность
ул. Ленина, 41
46.9 км
Тег Синема
п. Цаган Аман, ул. Хомутникова, 5
89.9 км
ДК Октябрь
Светлый Яр, ул. Сидорова, д. 7
105 км
Юбилейный
улица Ленина, д. 63
107 км
Киномакс
ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
115 км
Юность
б-р Профсоюзов, 13
116 км
Кинотеатр Малые Дербеты "Тег синема"
Малые Дербеты, ул. Советская 18
117 км
Спутник
пр. им. Ленина, 51а
120 км
Гиппопо
просп. Героев Сталинграда, 68
124 км
Экран
ул. Кирова, 15
127 км
Синема Парк
ТРК «Европа»
ЦПКиО
130 км
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом
Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет
Эти 3 сериала были хороши в 90-е и сейчас смотрятся не хуже: пересматриваю их регулярно и вам советую
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
