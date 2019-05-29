Кинотеатр «Победа» в Ахтубинске расположен по адресу ул.Волгоградская д.73.

Киноцентр вмещает в себя зал на 398 посадочных мест. В нем установлено современное кинопроекционное и цифровое оборудования модели Barco DP2K-20C. Места для зрителей – это комфортабельные кресла со специальными подставками для напитков.

Основной репертуар кинотеатра – мировые новинки и отечественное кино. Здесь показывают фильмы для людей разных возрастных категорий. Поэтому кинозал посещают всей семьей, компанией друзей, влюбленные, а также люди пожилого возраста.

Кинотеатр «Победа» — это прекрасное место для проведения отдыха для всех. В просторном холле находится кино-бар, который предлагает горячие и прохладительные напитки, а также разнообразные закуски и десерты. Для гостей имеется зона отдыха с удобными диванами.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Победа» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.