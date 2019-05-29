Оповещения от Киноафиши
Русский
Победа

Победа

Ахтубинск
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 73
+7 (85141) 540-01 / бронирование

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Победа» в Ахтубинске расположен по адресу ул.Волгоградская д.73.

Киноцентр вмещает в себя зал на 398 посадочных мест. В нем установлено современное кинопроекционное и цифровое оборудования модели Barco DP2K-20C. Места для зрителей – это комфортабельные кресла со специальными подставками для напитков.

Основной репертуар кинотеатра – мировые новинки и отечественное кино. Здесь показывают фильмы для людей разных возрастных категорий. Поэтому кинозал посещают всей семьей, компанией друзей, влюбленные, а также люди пожилого возраста.

Кинотеатр «Победа» — это прекрасное место для проведения отдыха для всех. В просторном холле находится кино-бар, который предлагает горячие и прохладительные напитки, а также разнообразные закуски и десерты. Для гостей имеется зона отдыха с удобными диванами.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Победа» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

7 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Победа
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
16:10 от 300 ₽ ...
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
14:10 от 350 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
10:15 от 300 ₽ ...
Тюльпаны
Тюльпаны
Сегодня 1 сеанс
22:00 от 300 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

vladimir_komarov_87 29 мая 2019, 22:07
Невозможно купить билеты онлайн
Инна Басс 4 декабря 2019, 10:14
Фильм "Война токов" будет идти только в одно время 20-30. Это очень неудобно для жителей Семи Ветров, так как общественный транспорт почти… Читать дальше…
7 голосов
Фильмы в кинотеатре Победа

К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
16:10 от 300 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:10 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:15 от 300 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
