«Его и ее»: Рецензия Киноафиши

Телеведущая Анна Эндрюс теряет свое место в свете софитов после годичного затворничества. Чтобы вернуть свое лицо на экраны американских зрителей, она просится освещать убийство, произошедшее в ее родном, вечно тихом городке. За дело отвечает ее муж — детектив Джек Харпер. Формально сохранив брак, они разошлись после смерти их младенца. Оставшиеся друг к другу чувства вступают в конфликт с возможной причастностью к убийству девушки, с которой они оба были очень близки в разные периоды жизни.

С самого начала проект дает установку, что у каждого события есть как минимум две стороны: «твоя и моя, его и ее, и поэтому кто-то всегда лжет». Бестселлер, по которому снят сериал, интригующе делит повествование на три голоса: Джека, Анны и убийцы. Главы по очереди показывают точки зрения каждого. Хоть писательница Элис Фини умело запутывает читателя, подкидывая ложные сведения так, что о личности убийцы действительно сложно догадаться, мотивация и раскрытие героев сильно страдают. Персонажи получаются одномерными, а детективная линия звучит крайне вторично.

Адаптация пытается внести ряд изменений, иначе дозируя информацию, сначала исправляя ошибки оригинала, но затем выкидывая важнейшие сюжетные линии. Главные герои за счет неплохой игры Тессы Томпсон и Джона Бернтала привносят яркости в свои образы с помощью мимики, тона и жестикуляции. Однако хаотичный темп развития истории не позволяет выжать максимум из актеров. Как и не может раскрыть расёмоновскую идею романа. Заявленной разницы в интерпретациях произошедшего попросту нет. Сериал движется линейно, перебиваясь лишь парой флешбэков, также не вносящих достаточно информации о характерах убитых школьных подруг Анны, оставляя их ожесточенными карикатурами на компанию «Дрянных девчонок».

Глянцевый подход Netflix к потоковому контенту также играет против проекта. Ни операторская работа, ни монтаж, ни музыка не придают сюжету зловещей интриги и необходимой мрачности. Сценарные ошибки с нелогичными поступками персонажей и дырами в расследовании лишают зрителя сопереживания. Даже череда кровавых смертей выглядит нарочито искусственно, не особо волнуя жителей города. Как бы на словах нам ни пытались доказать важность убитых девушек в жизнях главных героев, лица супругов при рассмотрении трупов и последующие беседы отражают полное безразличие. В сериале недостаточно данных и граней, чтобы зритель терялся в догадках о личности убийцы, подозревая как Анну, так и Джека.

Химии между супругами попросту нет, а страсть, как верный антипод в историях об убийствах, выглядит и вовсе нелепо. Закадровый голос продолжает повторять псевдофилософские фразы о лжи, лжи этой не предоставляя.

На словах «Его и ее» — идеальный сериал для новогодних каникул. Небольшая законченная история со смертельной загадкой, которую можно включить аккомпанементом к уборке квартиры после праздников. Но его халтурность требует слишком частого закатывания глаз, чтобы отдохнуть за просмотром.