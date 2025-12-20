«Мерв»: Рецензия Киноафиши

Учитель начальных классов по имени Расс (Чарли Кокс) и симпатичная брюнетка Анна (Зои Дешанель) долгое время были парой, а теперь разошлись и болезненно переживают нелепость случившегося расставания. Детей завести у них не получилось, но заботливые сценаристы не преминули выдумать того, кто будет связывать героев друг с другом плотнее любых формальностей. Пес Мерв: Расс и Анна любят его больше самих себя, а потому аккуратно постриженному терьеру придется играть роль неприкаянного ребенка только-только разведенных родителей: то и дело переезжать с места на место, пока взрослые собачатся друг с другом без устали.

Не нужно быть великим психоаналитиком, чтобы с первых же кадров понять, что этот миловидный, почти игрушечный песик просто-напросто спасает страдающих героев от окончательного уныния: Расс, чтобы отвлечься, заведет хвостатому аккаунт в соцсети, Анна будет с просветленным лицом намывать его (хвостатого) в ванной, а тот, в отличие от человека, никогда никого не разлюбит и хвостом, хоть и погрустнев, все равно вилять не перестает. Не нужно быть выдающимся прорицателем, чтобы после нескольких вступительных сцен предугадать не только концовку, но и все дальнейшее развитие сюжета: поцапаются-поцапаются мальчик с девочкой, да и перестанут — жалость к собачке приведет их друг к другу, а жалость к себе — к незаметно покрывшимся пылью счастливым воспоминаниям.

Очевидно, что тотальной предсказуемостью напугаешь не каждого зрителя, да и «Мерв» разочаровывает, надо сказать, не только и даже не столько ей. Главная проблема фильма молодой студийной постановщицы Джессики Суэйл заключается в том, что он — как бы странно, если задуматься, это ни прозвучало — полностью исчерпывается нехитрым пересказом сюжета. Смотришь на все это и думаешь: ну если хотите рассказать нам простую, слезливую, написанную по сценарным шаблонам историю, то поставьте фоном хотя бы какую-нибудь мало-мальски запоминающуюся музыку, насыпьте, чтобы совсем уж зрителя не усыпить, горстку островатого юмора, заставьте собачку эффектно приносить хозяевам палку, в конце концов. Но ничего этого нет и близко: визуальное исполнение в «Мерве» напоминает рекламу турецкого пятизвездочного отеля (герои едут в гостиницу для собак), шутки про плохо размазанный на лице крем от загара будто бы цитируют карикатуры из советских газет полувековой давности, а все действие почти сразу хочется обозвать сопливеньким телемылом. Наконец, под сентиментальный фортепианный аккомпанемент и на фоне бушующего океана наши герои, слезящимися глазами разглядывающие друг друга, вспомнят все фразы, которые в обязательном порядке присутствуют в арсенале любого бездарного сценариста: очередные безвкусные «да я люблю тебя», произнесенные перед многострадальной камерой.

Целевую аудиторию, в которую, вероятно, метили авторы, тоже можно определить, просто взглянув на постер. Но если вдруг вы себя не ассоциируете с собачниками, велик шанс, что и на персонажей (то ради питомца уезжающих на курорт, то устраивающих собачий юбилей с десятками приглашенных гостей) смотреть вам придется, почти как на умалишенных. Доведя происходящее до абсурда или с головой погрузившись в сознание героев, большую часть жизни которых занимают не люди, а собаки, из такого сюжета вполне можно было бы выжать что-нибудь неочевидное, но все, за что может зацепиться взгляд пытливого зрителя, здесь оказывается брошено авторами на полпути. Ближе к финалу режиссер и вовсе будто забывает про существование пса Мерва и окончательно концентрируются на его хозяевах, превращая фильм в типовую мелодраму, структурой напоминающую классические «комедии о возобновлении брака».

Как ни странно, для «Мерва» можно подобрать аналогию и из российского кинематографа последнего времени: в этом году в конкурсной программе фестиваля «Окно в Европу» тихо прошла премьера фильма «Догги» Вячеслава Росса — и это тоже кино про человека, который упускает свою любовь и, главное, теряет пса. Там, правда, сценаристы решили сделать ход конем: предложили Марии Мацель сыграть молоденькую девушку, которая окажется на пороге у сорокалетнего горюющего инфантила и объявит ему, что готова «стать его новой собакой». Надо отдать должное — до такого сверхчеловеческого уровня зрительской неловкости «Мерв» все-таки не дотягивает.