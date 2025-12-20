Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Мерв»: Рецензия Киноафиши

«Мерв»: Рецензия Киноафиши

20 декабря 2025 18:07
«Мерв»: Рецензия Киноафиши

Умиляемся и пляшем: симпатичный песик сводит друг с другом своих разругавшихся хозяев.

Учитель начальных классов по имени Расс (Чарли Кокс) и симпатичная брюнетка Анна (Зои Дешанель) долгое время были парой, а теперь разошлись и болезненно переживают нелепость случившегося расставания. Детей завести у них не получилось, но заботливые сценаристы не преминули выдумать того, кто будет связывать героев друг с другом плотнее любых формальностей. Пес Мерв: Расс и Анна любят его больше самих себя, а потому аккуратно постриженному терьеру придется играть роль неприкаянного ребенка только-только разведенных родителей: то и дело переезжать с места на место, пока взрослые собачатся друг с другом без устали.

Не нужно быть великим психоаналитиком, чтобы с первых же кадров понять, что этот миловидный, почти игрушечный песик просто-напросто спасает страдающих героев от окончательного уныния: Расс, чтобы отвлечься, заведет хвостатому аккаунт в соцсети, Анна будет с просветленным лицом намывать его (хвостатого) в ванной, а тот, в отличие от человека, никогда никого не разлюбит и хвостом, хоть и погрустнев, все равно вилять не перестает. Не нужно быть выдающимся прорицателем, чтобы после нескольких вступительных сцен предугадать не только концовку, но и все дальнейшее развитие сюжета: поцапаются-поцапаются мальчик с девочкой, да и перестанут — жалость к собачке приведет их друг к другу, а жалость к себе — к незаметно покрывшимся пылью счастливым воспоминаниям.

Очевидно, что тотальной предсказуемостью напугаешь не каждого зрителя, да и «Мерв» разочаровывает, надо сказать, не только и даже не столько ей. Главная проблема фильма молодой студийной постановщицы Джессики Суэйл заключается в том, что он — как бы странно, если задуматься, это ни прозвучало — полностью исчерпывается нехитрым пересказом сюжета. Смотришь на все это и думаешь: ну если хотите рассказать нам простую, слезливую, написанную по сценарным шаблонам историю, то поставьте фоном хотя бы какую-нибудь мало-мальски запоминающуюся музыку, насыпьте, чтобы совсем уж зрителя не усыпить, горстку островатого юмора, заставьте собачку эффектно приносить хозяевам палку, в конце концов. Но ничего этого нет и близко: визуальное исполнение в «Мерве» напоминает рекламу турецкого пятизвездочного отеля (герои едут в гостиницу для собак), шутки про плохо размазанный на лице крем от загара будто бы цитируют карикатуры из советских газет полувековой давности, а все действие почти сразу хочется обозвать сопливеньким телемылом. Наконец, под сентиментальный фортепианный аккомпанемент и на фоне бушующего океана наши герои, слезящимися глазами разглядывающие друг друга, вспомнят все фразы, которые в обязательном порядке присутствуют в арсенале любого бездарного сценариста: очередные безвкусные «да я люблю тебя», произнесенные перед многострадальной камерой.

«Мерв»: Рецензия Киноафиши

Целевую аудиторию, в которую, вероятно, метили авторы, тоже можно определить, просто взглянув на постер. Но если вдруг вы себя не ассоциируете с собачниками, велик шанс, что и на персонажей (то ради питомца уезжающих на курорт, то устраивающих собачий юбилей с десятками приглашенных гостей) смотреть вам придется, почти как на умалишенных. Доведя происходящее до абсурда или с головой погрузившись в сознание героев, большую часть жизни которых занимают не люди, а собаки, из такого сюжета вполне можно было бы выжать что-нибудь неочевидное, но все, за что может зацепиться взгляд пытливого зрителя, здесь оказывается брошено авторами на полпути. Ближе к финалу режиссер и вовсе будто забывает про существование пса Мерва и окончательно концентрируются на его хозяевах, превращая фильм в типовую мелодраму, структурой напоминающую классические «комедии о возобновлении брака».

Как ни странно, для «Мерва» можно подобрать аналогию и из российского кинематографа последнего времени: в этом году в конкурсной программе фестиваля «Окно в Европу» тихо прошла премьера фильма «Догги» Вячеслава Росса — и это тоже кино про человека, который упускает свою любовь и, главное, теряет пса. Там, правда, сценаристы решили сделать ход конем: предложили Марии Мацель сыграть молоденькую девушку, которая окажется на пороге у сорокалетнего горюющего инфантила и объявит ему, что готова «стать его новой собакой». Надо отдать должное — до такого сверхчеловеческого уровня зрительской неловкости «Мерв» все-таки не дотягивает.

Иван Пуляев
Иван Пуляев
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 2
👏
🥺
🤔
🥱
Написать комментарий
Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас
После «Дома дракона» — в мини-сериал из 6 эпизодов: Мэтт Смит, кажется, снялся в самой провокационной роли — а вы уже видели?
«Прямо по глазу резануло»: что случилось с сериалом НТВ «Заповедный спецназ» — начали за здравие, закончили за упокой
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
«Красавица» могла быть полностью нарисованной — но режиссер выбрал другой путь: теперь это главный повод посмотреть фильм
Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»
Немного «Склифосовского», чуть «Теста на беременность» и «Анатомии страсти»: каким будет новый российский сериал про врачей
Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов
Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно
Из «Первого отдела» — во дворец XVIII века: новый исторический сериал с Колесниковым и Ковальчук обещает недетские страсти
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше