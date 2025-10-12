«Салаги»: Рецензия Киноафиши

Учеба в старших классах для Кэмерона Коупа была сущим адом. Слишком нежный парень раздражал одноклассников, не упускавших возможности окунуть его головой в унитаз. Его единственная опора — лучший друг Рэй. Будучи сыном морпеха, он решает пойти по стопам отца и приглашает Кэмерона составить ему компанию в военном лагере. Только выпустившись из школы и не имея никаких планов на будущее, Кэмерон воспринимает это как шанс изменить свою жизнь и дает согласие.

На месте герои знакомятся с разношерстным набором рекрутов, оказавшихся здесь по разным причинам. Некоторые из них даже получают короткие, но показательные флешбэки. Однако выбор создателей давать подробную предысторию одним в противовес другим (ничуть не менее важным и порой более любопытным) кажется неоправданным. Предсказуемо, что все герои армейского сериала — мужчины, за редкими исключениями. Среди них командирша, первая женщина во главе подразделения. В одной из сцен она похвастается открывшимися перед ней возможностями, но так и не докажет важность матриарха в тестостероновом мире и ни разу не выступит решающей фигурой в ключевых сюжетных ситуациях.

На пару секунд нам покажут женский батальон, где одна из девушек заинтересует Рэя. Показательно, что герой даже не узнает ее имени, окончательно лишая героиню субъектности. Самым же громким именем в сериале стала Вера Фармига в роли матери главного героя. Появляясь лишь в паре эпизодов, она предстает эгоцентричной женщиной, не заботящейся о своих детях. Почему она стала такой, какие были ее отношения с сыном до службы — так и останется за кадром. Присутствие Фармиги оказывается вымученным и, в конечном счете, ничего не привносит в повествование.

Зато актеры-мужчины — огромная победа кастинг-директора. Все они прежде оставались на втором плане в неплохих сериалах, но здесь у многих наконец появляется возможность по-настоящему заблистать. Один из них — рыжий сержант Салливан (Макс Паркер), единственный герой с реальным опытом боевых действий. Всю жизнь он подавлял свою истинную сущность, вымещая личные проблемы на новобранцах. Он становится лицом бессмысленности дедовщины и прообразом будущего Кэмерона — антипримером того, к чему ему стоит стремиться. Сам же исполнитель роли Кэмерона (Майлс Хейзер), по традиции сыгранный 30-летним юношей, органичен в роли выпускника школы. Со временем он взрослеет, но сохраняет наивное, молодое лицо, полное надежд. Авторы создают для его героя физическое воплощение внутреннего «я», давая актеру сыграть гораздо больший спектр эмоций во второй роли.

Правда, как и включение флешбэков, появления альтер эго сбивчивы и редко вносят новое в сюжет или отсутствуют в моменты, когда мысли Кэмерона действительно хотелось бы услышать. Первый эпизод и вовсе открывается с его закадрового голоса, но затем этот прием больше ни разу не используется, ограничив поле юмора в сериале. Юмор был бы уместен и при рефлексии военной службы, но создатели теряются в том, какую мысль хотят донести. По словам продюсера, они не стремились создать рекламу морской пехоты, но и боялись очернить ее — такое желание усидеть на двух стульях подрывает ощущение конкретной идеи и правдоподобного изображения главного героя в неподходящих для него условиях. Идейно маятник все же клонится к агитке с размышлениями о классическом понимании «братства», «героизма» и о том, что делает мальчика мужчиной.

В сериале активно демонстрируют дедовщину и тяжелейшие психологические условия, в которые попадают новобранцы. Но военный абьюз объясняется удобной мантрой о «воспитании характера». Романтизация такого опыта могла бы стать серьезным вопросом к проекту, но фирменное производство Netflix смягчает углы. Яркая картинка, симпатичные мальчики и молодежный подход к повествованию снимают с «Салаг» бремя глубокого разбора и превращают в очередное шоу стриминга о взрослении. Только вместо привычных школьных или университетских коридоров — казармы и грязное месиво полигона. Поверхностный взгляд играет в плюс: если искать приятный подростковый сериал — «Салаги» не подведут. Но стоит отнестись к происходящему хоть на пару процентов серьезнее и финал может повергнуть в ужас. Юноши без целей в жизни, вынужденные отрицать свое «я» ради желания быть частью хоть какого-то общества (не сказать, что понимающего и принимающего), выбирают стать пушечным мясом в военной машине.

Забудьте: это просто хороший сентиментальный сериал о взрослеющих мальчиках.