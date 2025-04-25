«Очи»: Рецензия Киноафиши

В маленькой деревушке на уединенном острове, окруженном горами и океаном, живет девочка Юрайя (Хелен Зенгель). Ее отец Максим (Уиллем Дефо) возглавляет местный отряд охотников на очи — таинственных существ, которые живут в лесу и, как считается, регулярно разоряют местные фермы и даже представляют опасность для жизни людей. Впрочем, с очи у Максима личные счеты: много лет назад после встречи с ними его жена Даша (Эмили Уотсон) ушла из дома. В отличие от отца, Юрайя не питает ненависти к этим существам и однажды спасает из капкана детеныша очи. Так начинается ее удивительное путешествие через остров, в которое она отправляется, чтобы вернуть малыша матери и отыскать таинственные пещеры, где прячутся очи.

«Очи» — первый заход A24 на территорию семейного кино. Эта студия прославилась необычными фестивалями хоррорами и комедийным фантастическим боевиком «Все везде и сразу», который получил «Оскар» в семи категориях. Режиссером и сценаристом «Очи» выступает дебютант Исайя Сэксон, до этого снимавший клипы для известных музыкантов, в том числе Бьорк. Поэтому неудивительно, что визуал — пожалуй, самая сильная часть фильма. Съемки частично проходили в Трансильвании, и величественные виды карпатских гор поистине захватывают дух. Не менее впечатляет и фантастический мир очи, в который Юрайя попадает ближе к концу фильма. Сложная система подводных пещер, каналов и водопадов, живописные леса и залитый солнцем остров очи напоминают волшебные миры Хаяо Миядзаки. А сам малыш очи, похожий на малыша Йоду, кажется, ничуть не представляет опасности, а наоборот, вызывает самые светлые чувства.

Двоемирие и непонимание между мирами — центральная тема фильма. С одной стороны, речь идет о пропасти между человеком и очи, преодолеть которую кажется невозможным. Даже Даша, которая искренне сопереживает очи и восхищается их языком и образом жизни, предупреждает Юрайю об опасности затеянного ею путешествия. С другой стороны, это непонимание связано с конфликтами между детьми и родителями. Юрайя с самого начала чувствует себя чужой в собственном доме. Отец, поглощенный жаждой мести, ничуть не интересуется ее переживаниями и то и дело напоминает ей о том, что хотел бы сына, поэтому приемному сыну Петру (Финн Вулфхард) уделяет гораздо больше времени и внимания. Лишь после того, как Юрайя, повторяя судьбу матери, решает сбежать из дома, он осознает, как сильно ее любил.

Отчужденность Юрайи подчеркивает и тот факт, что единственное живое существо, с которым у нее возникает взаимопонимание — это малыш очи. Парадоксальным образом девочка обнаруживает, что понимает язык этих магических существ, и нескольких коротких фраз оказывается достаточно для того, чтобы установить контакт.

Еще одним важным аспектом фильма становится размышление автора о материнстве и — шире — о семье. Юрайя чувствует особую связь с малышом, так как сама оставлена матерью и практически не обращается с отцом, поэтому видит своей миссией вернуть очи матери. Восстановление родственных связей становится главной задачей всех персонажей фильма: и людей, и очи.

Если переживания Юрайи понятны, а ее характер выглядит убедительным и тщательно продуманным, то взрослые персонажи вызывают больше вопросов. Остаются не до конца понятными мотивы, побудившие Дашу оставить не только жестокого мужа, но и дочь, которая была к ней искренне привязана, а Максим в своем упрямстве порой выглядит карикатурным и излишне комичным. Из-за этого у зрителя может возникнуть ощущение некой скомканности финала, в котором конфликты разрешаются будто по мановению волшебной палочки, а повествование прерывается на самом интересном месте, так и не поставив точку.

Впрочем, «Очи» — это хорошее кино для просмотра с детьми, которые могут не заметить шероховатостей сценария и образов персонажей, но восхитятся красивой картинкой, проникнутся необычной дружбой главных героев и вынесут для себя мысль о том, как важно искать точки соприкосновения и находить общий язык даже с теми, кто кажется абсолютно не похожим на тебя.