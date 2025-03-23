«Резиденция»: Рецензия Киноафиши

Новый сериал от Netflix приглашает зрителя в интерьеры Белого дома, чтобы разгадать тайну запутанного преступления. События начинаются во время важного государственного ужина в честь премьер-министра Австралии, однако дипломатические переговоры омрачаются убийством главного швейцара резиденции — А. Б. Уинтера (Джанкарло Эспозито).

Вести дело поручено лучшей следовательнице в мире — эксцентричной Корделии Капп (обладательница «Эмми» за роль в «Оранжевом — хит сезона» Узо Адуба). Ей в помощники, а заодно для контроля над тем, чтобы убийство не привело к международному скандалу, приставляют агента ФБР Эдвина Пака (Рэндалл Пак). Вместе они опрашивают огромное количество подозреваемых, у каждого из которых были личные обиды на погибшего швейцара — от его помощницы до кондитера.

В «Резиденции» умело используются отсылки к множеству других детективов — от классики Агаты Кристи до современного «Достать ножи», но новому сериалу не удается превзойти ни один из них. За то время, что в «Резиденции» тратится на построение сюжета, можно успеть посмотреть все шедевры, на которые есть отсылки, и получить в десятки раз больше удовольствия. Раздутый хронометраж проекта — одна из его главных проблем.

Происходящее в Белом доме — сплошной флешбэк с заседания Конгресса, где заслушивают это дело. Но и сам флешбэк изобилует другими флешбэками, раскрывающими события, предшествовавшие убийству. Это любопытное сценарное упражнение, но то, как оно выстроено монтажно, совершенно не изобретательно. Начало диалога в одной временной линии и его завершение в другой поначалу выглядит забавно, но этот прием быстро себя изживает. Регулярное повторение реплик подозреваемых, возникающее вместе с появлением новых подробностей, создает ощущение искусственно форсированной динамики, напоминая зрителям об уликах, которые мы еще не успели забыть. Такая структура быстро изматывает как саму себя, так и зрителя, переходя от смеха в первом эпизоде к полному унынию уже к середине сезона.

Еще одна проблема состоит в героях. Из 157 участников ужина около двух десятков выделяются как яркие личности, сыгранные отличными актерами, которых легко вычленить даже в самом начале просмотра. Однако каждый из них характеризуется лишь одной доминирующей чертой или склонностью. Например, одна героиня известна своими криками и угрозами, а целых две — пристрастием к алкоголю. Хотя для комедии одномерные персонажи допустимы, главная героиня все же должна отличаться многогранностью. Узо Адуба достаточно талантливая актриса, чтобы стать эпицентром любого шоу, но сценаристы не дают ей сделать это в полной мере. Ее ключевой особенностью является страсть к наблюдению за птицами, что подчеркивает ее терпение и умение подмечать каждую мелочь. В четвертом эпизоде через сцену выходных с племянником Корделии рассказывается, как она пришла к своей профессии. Это единственный теплый момент, который хоть немного раскрывает ее личность, но больше к подобному сценаристы не возвращаются, оставляя свою героиню таким же чистым холстом с биноклем.

Напарник Корделии и вовсе лишен индивидуальности. С ним, по законам жанра, мог бы сложиться прекрасный тандем Шерлока Холмса и доктора Ватсона, но герои будто существуют в разных вселенных, даже находясь в одной комнате. Нам подбрасывают множество зацепок, но их расследование откладывается на несколько эпизодов. Умей Корделия делегировать, ее напарник мог бы сразу пойти по найденной ниточке, пока она продолжает допросы. Вместо этого зрителей томят целых восемь часовых эпизодов, последний из которых длится и вовсе полтора часа.

Чрезмерный хронометраж мог бы окупиться неожиданным финалом, но «Резиденция» так изматывает, что к концу имя убийцы теряет значение. К развязке зрителей ведет не столько сама загадка, сколько работа художников-постановщиков: небольшие исторические нюансы, всплывающие в Белом доме то тут, то там, а также великолепное устройство с потайными комнатами и секретными лестницами делают это здание идеальным местом для сокрытия преступления.

«Резиденция» использует все возможности локации, полностью исключая политическую составляющую, и дарит эскапизм, для которого сериал задумывался. Однако при залповом просмотре этот эскапизм превращается в утомительное испытание.