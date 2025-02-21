«Ведьмак: Сирены глубин»: Рецензия Киноафиши

Стриминговая платформа Netflix продолжает экранизировать произведения Анджея Сапковского. На этот раз их выбор пал на «Немного жертвенности» — четвертый по хронологии рассказ из сборника «Меч Предназначения». «Сирены глубин» идеально вписываются во вселенную сериала, выпускаемого платформой, и являются как бы пропущенной сценой между пятым и шестым эпизодами первого сезона.

В центре сюжета — уже известные зрителю Геральт и Лютик, прибывшие в прибрежный город Бремерворд во время странствий. Оказавшись без денег, они договариваются, что каждый возьмется за первое попавшееся дело, даже если оно будет не по душе. Этот договор приводит к тому, что оба героя оказываются втянуты в конфликт местных жителей и водного народа. В поисках убийцы ловцов жемчуга ведьмак и его спутник попадают в самую гущу дворцовых интриг, межрасовых распрей и историю любви человека и русалки, жаждущих быть вместе, несмотря на обреченность этих отношений.

Говоря о сюжете, нельзя не упомянуть, что автор оригинального рассказа деконструировал всем известную сказку о русалочке, поместив историю любви морской девы и человека в свой мрачный сеттинг. Создатели «Сирен глубин», стараясь, видимо, подчеркнуть связь между произведениями, даже добавили морской ведьме Мелюзине некоторые черты диснеевской злодейки Урсулы.

И хоть идея может показаться зрителю заезженной, а развязка предсказуемой, смотреть на новый анимационный фильм Netflix не скучно. Авторы картины подошли к его созданию со всем старанием, начиная с достойного визуала прекрасного и мрачного подводного мира, пусть и слегка напоминающего «Аквамена», до тщательно развешанных по ходу сюжета «ружей», каждое из которых выстрелит в финале. Отдельно хочется отметить боевые сцены, сделанные по всем канонам японской анимации и цепляющие своей динамичностью. Они выполненные с особой любовью и скрупулезностью.

Режиссером проекта выступил дебютант Кан Хи-чхоль. Сценаристами же стали уже известные зрителям Майк Островски и Рэй Бенджамин, работавшие над небезызвестным игровым сериалом «Ведьмак».

В озвучении фильма приняли участие Аня Чалотра (сериальная Йеннифэр) и Джои Бэти (сериальный Лютик), тогда как Геральта озвучил Даг Кокл, подаривший свой голос всеми любимому ведьмаку в серии игр от CD Projekt RED. Также к касту присоединилась Кристина Рен, известная по роли Майора Кэрри Фаррис в «Человеке из стали». В «Сиренах глубин» ее голосом заговорила Эсси Давен.

Как и в случае с сериалом, рассказ подвергся трансформации, поэтому не стоит ожидать буквального следования тексту. Оригинальное произведение взято скорее за основу анимационного фильма. «Сирены глубин» — самостоятельное произведение, но оно продолжает развивать ключевые для книг и игр идеи конфликта людей и нелюдей, а также вопросы о том, насколько человек способен быть хуже монстра.

Также сценаристы решили не касаться драматичной истории Эсси, что может разочаровать поклонников литературного первоисточника. Однако это выглядит логично в рамках вселенной Netflix, где «истинной» любовью Геральта выступает Йеннифэр. Это подтверждает звучащая в концовке фраза Геральта: «Эсси чудесная, но она не понимает меня так, как поймет та, что жила столько же».

Свежий взгляд или надругательство над каноном? Одного мнения тут быть не может. Однако, отбросив ожидания увидеть полное повторение рассказа Сапковского, можно насладиться хорошей картинкой, эпичными сражениями, и, пусть незамысловатым, но вполне неплохо сделанным сюжетом. А фанаты сериала могут дополнительно получить удовольствие, услышав знакомый голос Йеннифэр и песни Джои Бэти, посмотрев мультфильм в оригинальной озвучке.