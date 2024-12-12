«Студия сновидений»: Рецензия Киноафиши

Вторая «Головоломка», вышедшая в июне, еще до конца 2024 года успела стать самым кассовым мультфильмом в истории, так что выход ее спин-оффа на стриминге Disney+ был делом времени. Хотя «Студия сновидений» формально и относится ко вселенной «Головоломки», повествуя о взрослении всё той же девочки Райли, этот мини-сериал представляет собой нечто совершенно другое. Если мультфильмы запомнились как сентиментальное путешествие по волнам сознания Райли, управляемом эмоциями девочки, то мультсериал примечателен как припорошенный сатирой грустный рассказ об авторах, пытающихся выжить в Голливуде с его конкуренцией идей и вечной погоней за успехом. Так что перед просмотром четырех коротких 20-минутных эпизодов приготовьте ваши носовые платочки, как завещал Бертран Блие.

Департамент снов в сознании Райли, который коротко упоминался в обоих фильмах, в сериале представлен в виде Dream Productions — это огромная киностудия с мирами-павильонами, деловито снующими между ними статистами в костюмах и лихорадочно мечущимися по узким проездным дорожкам гольф-карами. Точка входа в этот напоминающий живой организм мир — роскошные ворота с аркой, отсылающие к студии Paramount — сходу приглашает нас поучаствовать в миметической игре: критические рецензии выходят в местных газетах Snoozeweek и The Rileywood Reporter, а в режиссерской чехарде и сумасбродной руководительнице студии Джин Дьюберри можно увидеть параллели с компанией Disney, которой принадлежит Pixar. Родство природы кино и сновидений здесь буквально.

Главной героиней мини-сериала выступает Пола Персиммон, фамилия которой переводится как «хурма». Некогда она была славнейшим режиссером Dream Productions, снимая вдохновляющие музыкальные сны. В этой героине легко угадываются режиссеры классического Голливуда, вроде Фрэнка Капры и Джина Келли, которые незаметно для себя окончательно устарели к 1967 году и были сметены поколением Нового Голливуда. На это намекает и заставка к сериалу, выполненная в духе 60-х.

По сюжету Райли 12 лет, то есть действие разворачивается между оригинальной «Головоломкой» и ее сиквелом. Девочка уже переросла старые добрые сны с Радужным единорогом, который некогда был ее любимой игрушкой. Главным хитом Полы стал сон «Прощание с соской». По словам Радости, остающейся главной эмоцией, этот сон изменил жизнь Райли, но теперь он тускнеет и вытесняется новыми, более яркими видениями.

Вычурный стиль Полы устаревает, поэтому директор Дьюберри в поисках новых идей повышает второго режиссера Джанель и ставит на ее место своего племянника Зени. Он являет собой забавную карикатуру на высокомерного режиссера-сноба, отстаивающего идеи авторского кино и называющего работы Полы «такими буржуазными». Раньше Зени занимался постановкой дневных грез наяву, получив известность как автор культового «Это облако похоже на хоккейную шайбу?».

Все четыре коротких эпизода посвящены борьбе этих трех эго: Пола завидует успеху Джанель, та обижена на нее из-за неверия в ее силы, а Зени злит, что Пола не хочет меняться и не уважает его мнение. Кроме того, Пола пытается противостоять постоянному давлению Джины и удержаться на студии, ведь за ее пределами постановщицу ждет забвение. Выглядит это куда забавнее, чем звучит. Спасибо псу Полы Мелатонину, который у нее всегда под рукой, стилю мокьюментари, который создает необходимую ироническую дистанцию к персонажам, и быстрому темпу, который не дает соскучиться.

Сценарист Майк Джонс, работавший над «Лукой» и «Душой», вспоминает о Райли лишь изредка. Пола, ее дрим-тим и уже знакомые нам эмоции — Радость, Страх, Брезгливость, Печаль и Гнев — пытаются помочь девочке справиться с важным, но не эпохальным событием, коим становятся школьные танцы. «Студия сновидений» видится в первую очередь как автотерапия Джонса. Мечта каждого режиссера Dream Productions, включая специалистов по триллерам, боевикам и слэпстик-комедиям, состоит в том, чтобы «снятый» сон навсегда остался в памяти Райли. Джонс как будто бы напоминает себе, что каким бы ни был сон, он рано или поздно забудется, особенно если это 80-минутный сериал для стрим-сервиса, набитого чужими грезами. Но после некоторых из них, мы, возможно, проснемся с улыбкой. «Студия сновидений» явно из их числа.