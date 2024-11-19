«Дюна: Пророчество»: Рецензия Киноафиши

До событий, показанных в фильмах Дени Вильнева, более 10 тысяч лет. Мир еще не оправился от Батлерианского джихада, когда, победив искусственный интеллект, человечество положило начало новой империи. В этот период создается школа Бене Гессерит, где женщины учатся распознавать лжецов и манипулировать властью. Основательница ордена занимается не только обучением сестер, но и инициирует евгеническую программу по выведению Квизац Хадерача, которым впоследствии станет герой Тимоти Шаламе.

После смерти основательницы директрисой местного Шармбатона становится Валя Харконнен, заслужившая этот пост верой в евгенику и открытием силы Голоса, позволяющей оратору управлять чужой волей. Всю жизнь сестра Вали, Тула Харконнен, находится при ней — по правую руку, но скрыто, в тени. Не раскрыв должным образом предысторию главных героинь, создатели бросают зрителя в омут с огромным количеством персонажей разной степени важности. Да так, что у человека, решившего впервые прикоснуться к миру «Дюны», явно заболит голова. Протиснувшись через портретную галерею, создатели все же начинают источать уверенность и переносят зрителя в дворцовые залы, где и будут происходить основные события.

Лишившись общего врага, коим были «мыслящие машины», знатные дома ополчились друг на друга, что дает возможность для HBO сделать вторую «Игру престолов». Правда, «Пророчество» ограничивается всего шестью часовыми эпизодами, не успевая приблизиться к желаемому объему характеров. У собрата «Пророчеству» не помешало бы перенять и умение делать передышки, наполненные хорошим юмором. Сериал следует пафосному прямолинейному повествованию в духе Вильнева.

Следует «Пророчество» и визуальной эстетике картин Вильнева. Это огромный успех для сериала, который не может потягаться с талантами и бюджетами полнометражных фильмов. Кадру не хватает изящной руки оскароносного оператора Грега Фрейзера, но картинке присуща та же монументальность архитектуры с отрешенными пустыми пространствами. Впечатляет и работа над костюмами, которые не только повторяют, но и расширяют знакомую моду «Дюны».

В дотошной работе над сеттингом есть и странный привкус. Сложно поверить, что столь быстро развивающаяся цивилизация, которая успела и изобрести ИИ, и выиграть с ним войну, выглядит, разговаривает, живет в тех же пространствах и использует те же приемы, что будут и спустя целых 10 тысяч лет. Происходящее в «Пророчестве» смотрится так, словно из-за угла вот-вот выйдет леди Джессика, беременная Полом Атрейдесом.

Хоть сериал теряется в поиске собственного голоса и количестве сюжетных линий, все же главный конфликт истории интригует. На встречу с императором приходит солдат Десмонд Харт, который сначала напоминает добродушного героя Джейсона Момоа, но вскоре раскрывается как злодей. Мужчина утверждает, что во время сбора специи на Арракисе оказался в передряге, но был спасен легендарным песчаным червем. Однако он умалчивает, что эта встреча наделила его невероятными способностями, позволяющими убивать неугодных даже на расстоянии. Десмонд отчего-то точит зуб на Сестринство и, используя свою близость к императору, становится угрозой для масштабных планов Вали Харконнен.

Выпустив «Пингвина», ставшего одним из самых качественных и обсуждаемых проектов этого года, HBO уверенно продолжает свое шествие по спин-оффам известных блокбастеров. Сюжет «Пророчества» определенно способен пленить силой своего Голоса, поддерживая интерес к новым сериям, но не удерживая зрительскую волю перед экраном столь же уверенно, как это вышло у хромающей фигуры Колина Фаррелла.