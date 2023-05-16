«Плейлист волонтера»: Рецензия Киноафиши

Штапич (Иван Янковский) после очередного загула возвращен домой волонтерами поискового отряда. Он видит, что это обычные люди со своими проблемами и заботами, по собственной инициативе и абсолютно бесплатно занимающиеся поисками пропавших людей, и очень быстро проникается. В тот же день Штапич из объекта поиска становится поисковиком сам.

Книга «Плейлист волонтера» вышла в 2020 году. Автором является журналист и писатель Мршавко Штапич (уроженец Вологды Артем Ляшенко увлекается сербской культурой и выбрал себе такой звучный балканский псевдоним), много лет участвующий в волонтерском движении «Лиза Алерт». Неудивительно, что жизнь волонтеров здесь показана максимально реалистично и без прикрас. Первые же две серии завлекают, но и шокируют. Увлекательно снятая сцена волонтерских учений во втором эпизоде наглядно демонстрирует, насколько важна слаженность в работе поисковых групп и насколько важна буквально каждая минута, а то и секунда.

Плейлист волонтера

При этом сериал обходится без чрезмерной героизации своих персонажей. При всей общественной полезности дела, которое они делают абсолютно альтруистично, а то и во вред себе, ни один из поисковиков не изображен идеалом. Они тоже люди, они врут, обманывают, изменяют. Иногда повествование даже чрезмерно уходит в мелодраму, что местами отвлекает от самого интересного – непосредственной «рутины» поисковиков.

Не идеален и главный герой, но Иван Янковский блестяще показывает, как вмиг разочарованный в жизни разведенный неудачник при работе «в поле» превращается в собранного и ответственного координатора поиска. После несколько карикатурной роли следователя Бокова из «Фишера» Янковский в роли Штапича выглядит максимально органично и убедительно.

Плейлист волонтера

Режиссер Максим Свешников и оператор Илья Авербах, перешедшие в «Плейлист волонтера» из «Контейнера», создают гиперреалистичный мир, где почти всегда ночь, темно и сыро – тот самый мир, знакомый любому поисковику. И именно в этой тьме людям удается проявить самые светлые стороны своей души.

Плейлист волонтера

Напоследок уместно сказать несколько слов и про сам плейлист. Музыка имеет скорее сопроводительное значение в этой истории, но собрать из нее плейлист для самостоятельного прослушивания вполне можно – здесь и актуальные инди-исполнители, и остроумные каверы на классику.

Плейлист волонтера

Пока сложно предвкусить итоговое впечатление от сезона, но уже сейчас «Плейлист волонтера» выглядит увлекательным и целостным зрелищем, выполняющим еще и важную общественную функцию. Нигде ранее столь подробно и увлекательно (убедительная попытка разве что была в фильме «Нелюбовь» Звягинцева) не была изображена жизнь волонтеров поисковых отрядов.