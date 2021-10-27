«Сцены из супружеской жизни»: Рецензия Киноафиши

13 сентября в Amediateka выходит мини-сериал «Сцены из супружеской жизни», где спустя десять лет совместной жизни муж и жена горько, но уверенно идут к расставанию. Излишняя эмоциональность, человеческая дискоммуникация, психологический абьюз, нервозность и бесконечная трагедия ожидает зрителей при просмотре новой истории от канала HBO.

Джонатан и Мира дают интервью молодой исследовательнице. Последней очень интересно, как людям удается сохранить чувства в долголетнем браке. Супруги очень нервничают, но каждый пытается поделиться своими мыслями об идеальных отношениях. Только их же партнерство далеко от этого.

Если дело касается ремейков, то обязательно найдутся такие люди, которые будут сомневаться в их необходимости. Однако для телевизионных проектов, в первую очередь, использование старой истории является знаком качества, доказывающим масштаб важности работы в аудиовизуальной индустрии. По словам шоураннера американской версии «Сцены из супружеской жизни» Хагая Леви, зрителям уже тяжело себя сопоставлять с героями оригинального сериала. У Ингмара Бергмана история запечатлевала современность прошлого века, а сейчас роли в романтических отношениях кардинально поменялись.

Сцены из супружеской жизни

В принципе, это и послужило неким толчком для написания сценария и переноса всех действий в Америку настоящего. Теперь в измене будет замечена женщина, и алименты собирается платить тоже она. В действительности в современных отношениях так и получается. Все больше становится мужчин-домохозяев, а их жены занимаются карьерой и достигают полной независимости. Однако никто не застрахован от измен, предательств и лжи со стороны любимого партнера, поэтому смена ролей совершенно не влияет на улучшение коммуникации между людьми.

Оскар Айзек и Джессика Честейн магически оказываются на театральной сцене, ведут беседы между собой, имитируя жизни Джонатана и Миры. Иногда они забывают смотреть друг на друга, но только тогда, когда все их внимание переключается на их дочь Эву. Изначально Хагай Леви предупреждает, что это всего лишь фикция, художественное произведение, а супругов играют актеры, не имеющие никаких личных отношений между собой. Последнее оказывается немного неверным, потому что Айзек и Честейн давние друзья, все-таки в школу ходили вместе. Из-за такой совместной истории и профессионализма химия между ними настолько очевидна, что невозможно не поверить в реальность их эмоций.

Полюса современной супружеской жизни давно поменялись, поэтому на экране предстает мягкий, покладистый, домашний мужчина, который больше всего своего времени проводит с дочерью и пишет научные статьи. Супруга же обычно ведет разговоры о деньгах, повышении и постоянных посиделках в офисе. Разлука тоже становится ее решением, и за одну ночь она решает уехать со своим новым любовником на две недели в путешествие. Женщина расставляет приоритеты, где семья целенаправленно остается на втором месте.

Сцены из супружеской жизни

Премьера «Сцен из супружеской жизни» состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, где мини-сериал показывали в несколько сеансов в уютных кинотеатрах со средних размеров экранами. Идеологически проект Хагай Леви коррелирует с основной темой конкурсной программы итальянского смотра. Например, в то же самое время показали дебютную картину Мэгги Джилленхол «Пропавшая дочь», где главная героиня Леда бросает своего мужа и двух дочерей. Сначала она ощущает свободу в объятиях нового мужчины, а потом и с ним расстается. Эгоизм, безответственность, инфантильность – спросите вы? На деле причина кроется в самом простом и даже человеческом – в возможности выбирать.

Мира, как и Леда, произносит те же слова, что она перестала чувствовать себя настоящую в браке, в воспитании детей и во всей этой бесконечной бытовой семейной жизни. Обе женщины решаются на сокрушительные поступки ради спасения самих себя, а раньше такие действия предпринимали исключительно мужские персонажи. По каким-то негласным и придуманным правилам визуальное искусство решило, что таким героям всегда будут симпатизировать, нежели то же самое сделает противоположный пол. Хагай Леви и Мэгги Джилленхол решают с этим покончить и меняют общественные нормы бывшего патриархального мира.

«Сцены из супружеской жизни» – это медитативная, но временами дерзкая драма, где люди сталкиваются с вечной проблемой современного социума – невозможностью нормально коммуницировать. Сериал понравится всем фанатам оригинальной истории Ингмара Бергмана и просто любителям проектов канала HBO.