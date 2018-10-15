«Безупречная жизнь»: Рецензия Киноафиши

У меня есть борода, и ты скажешь мне: «Да»

Жил Морейра (Руй Оливейра) живёт в большом доме, у него есть хорошая машина, жена, которая его вечно пилит, и две дочери, озабоченные исключительно покупкой новых джинсов и телефонов. День за днём он помирает от скуки в офисе, где работает бухгалтером. Кажется, что ему самому уже неинтересна его жизнь, но есть человек, вознамерившийся помочь Морейре. Для этого он сыграет с ним в игру. Звучит, будто Луиш Диогу решил снять португальский ремейк «Пилы», но «Безупречная жизнь» не имела бы такого успеха на многочисленных фестивалях, будь всё так просто. В отличие от Джона Крамера Иван (Эрик да Слива) совершенно здоров, к тому же сам выдающийся онколог. Свою жизнь он считает безупречной и уверен, что все люди должны наслаждаться этим миром при помощи данных им пяти органов чувств.

Кадр из фильма «Безупречная жизнь»

Структура фильма отражает двойную жизнь Ивана. В рабочее время он ставит пациентам страшные диагнозы, правда они не всегда основаны на анализах. По мнению врача, люди с унылым лицом, которых он встречает на улице, задумаются и изменят свою жизнь, если пару деньков будут считать, что скоро умрут. В свободное время, вооружившись пистолетом и накладной бородой, Иван похищает людей, потерявших, по его мнению, вкус к жизни. В сарайчике он предлагает жертвам сделать нелёгкий выбор: отказаться от двух из пяти чувств (зрение, слух, вкус, обоняние или осязание) или лишиться их всех. Иван не собирается мучать своих «пациентов», так что не надо ждать крови и отрезанных ушей. Чтобы потерять зрение или вкус достаточно инъекции.

Кадр из фильма «Безупречная жизнь»

Выпустить «Безупречную жизнь» в широкий прокат в России - без сомнений смелое решение «Русского репортажа». Авторское кино Диогу с философским замахом очень сложно назвать триллером по ряду причин. Злодей не вызывает особого трепета, а накладная борода скорее смешит, чем пугает. Последняя дегустация блюд народов мира перед лишением жертвы вкусовых ощущений смотрится с драматическим напряжением разве что натощак. И хотя особо чувствительных зрителей может передёрнуть от сцен потери слуха или зрения, воссозданных весьма эффектно оператором Педро Фаранте и звукорежиссёром Альваро Мело, «Безупречная жизнь» - это прежде всего драма. Хорошо написанный сценарий с интересными повествовательными дугами не столько держит зрителя в постоянном напряжении, сколько заставляет ломать голову над главной темой фильма: можно ли насильно сделать человека счастливым, помочь ему против его воли? Образы Ивана и его главных жертв/пациентов получились многогранными как за счёт их историй, так и за счёт актёрской игры да Силвы, Оливейры и Паулу Калатре.

Кадр из фильма «Безупречная жизнь»

Вечной проблемой авторского кино остаётся скромный бюджет. Чтобы реализовать с размахом оригинальную идею, режиссёру явно не хватает средств. От этого «Безупречная жизнь» зачастую выглядит как телевизионный, а не художественный фильм, так что любоваться на большом экране особенно нечем. Некоторые сцены, например, завтрак Морейры с семьёй, смотрятся слишком постановочными. Как и в случае с первым фильмом «Смертельный грех», Луиш Диогу выступил и режиссёром, и сценаристом. Может быть, поэтому у него не поднялась рука вырезать из собственного же творения затянутую сцену извинений Ивана перед всеми пациентами в клинике. Слишком уж она переполнена длинными диалогами, хотя фильм уже подходит к концу, и трагичная развязка говорит сама за себя.

Кадр из фильма «Безупречная жизнь»

И всё-таки «Безупречная жизнь» получилась интересной и провокационной. При том что финал драмы вполне закрытый, режиссёр отстраняется от однозначного ответа на главный вопрос. Если Вы любите морально-философский подтекст в кино, если вам нравится приключение мысли, облечённое в детективный сюжет, то картина Луиша Диогу не даст вам заскучать.

Леонид Аверин

В российском прокате с 18 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Безупречная жизнь»