«Море в огне»: Рецензия Киноафиши

Жизнь на линии огня

До российских экранов добралась лента «Море в огне» почитаемого итальянского документалиста Джанфранко Рози. В Берлине картина получила «Золотого медведя», а тремя годами ранее его фильм «Священная римская кольцевая» завоевал главный приз на Венецианском кинофестивале, что делает режиссёра уникальным обладателем сразу двух престижных премий за документальное кино, чего ещё никому до него не удавалось сделать.

Картину «Море в огне» Джанфранко Рози снимал полтора года, которые уместились в два часа готового материала, хотя изначально планировалось всего 10 минут. Отправившись на остров Лампедуза, который известен во всём мире как трамплин беженцев из Африки в Европу, режиссёр постепенно начал знакомиться с его жителями и фиксировать на камеру их быт. Условно картина делится на две части, отражающиеся друг в друге. Главные герои первой – это жители Лампедузы, среди которых смышленый мальчик Самуэле, диджей с радиостанции, его постоянная слушательница Мария, местный доктор и прочие островитяне. Главные герои второй – это беженцы, которых мы видим глазами сотрудников береговой охраны или же вовсе не видим, а слышим лишь их голоса, взывающие к помощи на тонущем судне.

Кадр из фильма «Море в огне»

Фильм Рози явно отличается от того документального кино о социальных и политических проблемах, к которому все привыкли. И дело даже не в излишней художественности, свойственной автору и делающей его картины такими запоминающимися, а в том, что в нём нет навязчивых призывов и попыток вызвать сострадание. Тут отсутствует закадровый голос, описывающий все ужасы ситуации, и мнения героев по поводу происходящего вы также не услышите. Картина является, скорее, наблюдением за изменениями жизни в конкретной точке земного шара, которые незримо вырастают в глазах зрителя до масштабов глобальных. «Море в огне» отражает действительность и примиряет с ней, а не разжигает огонь душевного волнения, как это делают те же самые репортажи на схожие темы.

Кадр из фильма «Море в огне»

Принятие – это ключевое слово фильма. И жители острова, и беженцы столкнулись с переменами, их прежний покой отныне нарушен. Им остаётся лишь принять ситуацию, как это и делают обитатели Лампедузы, которые научились жить в смирении с ней. Те, кто ещё помнит начало всей этой истории с переселенцами, продолжают выполнять свою работу, слушать музыку на радио и заниматься повседневными делами, зная, что беженцы отныне являются неразрывной частью их существования. На примере Самуэле показано, что и подрастающее поколение живёт вполне полноценно. И этот ребёнок стал самым ярким пятном фильма, разбавляющим его мрачную сторону. Что касается иммигрантов, то мы видим, как они обретают надежду на спокойное будущее, несмотря на всё, что они пережили и скольких людей потеряли по пути. Об этом говорит самая сильная сцена, в которой они читают молитву, благодарящую Бога за спасение, а также описывающую все пройденные ими круги ада.

Кадр из фильма «Море в огне»

Конечно, в фильме есть поистине страшные и душераздирающие моменты, но без них реальность приобрела бы искажённые очертания. При этом фильм получился очень контрастным: смерть в нём сменяется зарождением новой жизни, непроглядное ночное море переходит в дневные пейзажи, а люди, оставшиеся без дома, уступают дорогу тем, для кого это место было и всегда будет родным. И благодаря таким контрастам создаётся ощущение некого единства мира, взаимосвязи всех его обитателей и целостности человеческой жизни. А живописность картины и эстетизм каждого кадра делают её полноценным произведением искусства, ознакомиться с которым желательно каждому. Хотя есть всё же вероятность, что не каждому подобный киноязык придётся по вкусу, но рискнуть посмотреть её всё же стоит.

Кадр из фильма «Море в огне»

Трошина Олеся

В российском прокате с 14 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Море в огне»