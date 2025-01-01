Выиграй приз с символикой фильма «Человек-паук: Возвращение домой» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 13 июля 2017 12:53
С 6 июля в прокат выходит новый блокбастер от Marvel и Sony «Человек-паук: Возвращение домой».

После исторической встречи с командой Мстителей («Первый Мститель: Противостояние») Питер Паркер (Том Холланд) возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй (Мариса Томей). Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто… Тони Старк (Роберт Дауни мл.) видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник (Майкл Китон) угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

Ответьте на вопросы нашей викторины и выиграйте приз с символикой фильма! В викторине могут принимать участие все жители РФ. Убедитесь, что в вашем профиле указан верный контактный e-mail.

Победители:

Lenate74@***

mogastya@***

Викторина окончена
