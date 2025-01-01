Лови момент: Разыгрываем уникальные наборы Collonil для ухода за обувью

Весна приближается - самое время смотреть романтические комедии и позаботиться о своей обуви после долгой зимы!

7 марта в прокат выходит жизнеутверждающая романтическая комедия «Лови момент».

Милая амбициозная девушка Рита из провинциального городка на черноморском побережье решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.

Киноафиша.Инфо и торговая марка Collonil – лидер по производству средств по уходу за обувью, одеждой и аксессуарами, предлагают нашим пользователям тоже «поймать момент» и стать обладателем набора для ухода за вашей обувью.

Правильно ответьте на вопросы нашей викторины и выиграйте уникальный набор!

В набор входит:

Outdoor Set – для ухода за спортивной одеждой, обувью и туристическим снаряжением.

Outdoor Active Cleaner spray 200 ml - экологически безопасный спрей без пропеллентов. Очиститель для одежды и обуви из всех типов кожи, текстиля, high-tech и мягких материалов. Содержит растворитель и не оставляет пятен. Можно использовать для обработки больших поверхностей (рюкзаки, палатки).

Outdoor Active Leather & Tex Lotion 200 ml – экологически безопасный лосьон-спрей для ухода за одеждой и обувью для всех типов кожи. Препятствует пересушиванию кожи, проявляет цветовые пигменты и возвращает цветонасыщенность.

Outdoor Active Biwax spray 200 ml - cпрей для спортивной одежды и обуви из гладкой и жированной кожи, а также жированного нубука. Ухаживает, отталкивает воду и грязь, сохраняет возможность изделия "дышать". Применим для обуви и аксессуаров. Сохраняет кожу эластичной и делает её устойчивой к внешним раздражителям.

Outdoor Active Leather Wax 75 ml – крем для пропитки и защиты от влаги и снега с натуральными восками.

Poliertuch – универсальная салфетка Collonil для бережной очистки всех видов кожаных и текстильных поверхностей.

Викторина для жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Победителей определит наш робот 11 марта.

Победители:

bev01@***

buh@***