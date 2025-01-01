Выиграй билеты на Sexy Shorts 2 от Utopia Pictures

«Миром правит секс» – фрейдовская максима не теряет актуальности и в эпоху айфонов. 8 фильмов новой программы – это секс без перерыва и в самых разных вариациях: анекдоты, комедии положений, романтическая анимация, абсурдистская мультипликация и психологическая драма. Современное европейское кино смело работает с деликатной темой и не скупится на шутки – потому что смех правит миром наравне с сексом.

У вас есть шанс получить пригласительный билет на мероприятие, посвященное выходу сборника короткометражек Sexy Shorts 2, которое пройдет в субботу, 8 октября в киноцентре "Октябрь". Начало в 18-00. Возрастное ограничение 18+

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и получите приглашение. Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Москвы старше 18 лет.