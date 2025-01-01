Выиграй билеты на премьеру фильма «Ночная смена»

Все просто - участвуй в викторине!

18 июня в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга» состоится гала-премьера комедии «Ночная Смена» с участием создателей фильма. Картину зрителям представят актёры Владимир Яглыч и Наталья Бардо, а также режиссёр Марюс Вайсберг.

Начало фото- и автограф-сессии в 19:00

Начало сеанса в 20:00

Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на случайное предложение одноклассницы — подработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в череду забавно нелепых ситуаций.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй билеты на премьеру!

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом утром 18 июня.

Победители:

biriukov.slav@***

sweepee@***

9633068480minaev@***

angelkatrin1@***

weramelnichenko@***