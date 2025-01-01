Выиграй билеты на премьеру фильма «Ночная смена»
18 июня в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга» состоится гала-премьера комедии «Ночная Смена» с участием создателей фильма. Картину зрителям представят актёры Владимир Яглыч и Наталья Бардо, а также режиссёр Марюс Вайсберг.
Начало фото- и автограф-сессии в 19:00
Начало сеанса в 20:00
Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на случайное предложение одноклассницы — подработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в череду забавно нелепых ситуаций.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победителей определим рандомным способом утром 18 июня.
